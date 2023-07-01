加國媒體議價 谷歌嗆撤連結

為期三天的「世界新聞媒體年會」昨天圓滿閉幕，數位平台與媒體議價是年會焦點議題。加拿大國會日前通過「線上新聞法」，規定科技公司跟新聞業者就內容談判付費協議，社群平台巨擘臉書母公司Meta與搜尋引擎龍頭谷歌相繼宣布杯葛；谷歌於六月廿九日更揚言，待法案年底生效時，將自加國的搜尋結果與其他產品移除新聞連結。

「線上新聞法」（Online News Act）是在二○二二年因加拿大媒體產業投訴後提出，六月廿二日獲國會通過，要求谷歌及Meta就轉載新聞內容，向加拿大傳媒付費。

媒體希望政府更嚴格監管科技公司，以防止谷歌和Meta等科技巨頭擾亂和主導線上廣告市場，導致媒體收入劇減。法案承諾將增強網路新聞市場公平性，傳統媒體和廣播公司表示讚賞。

根據獨立預算監管機構二○二二年的估計，新聞業每年可以從新法規定的議價獲得約三點三億加元（折合新台幣約七十七點六億元）。自二○○八年迄今，加拿大已有五百家媒體業者關門。

「線上新聞法」規定，如果科技業者與媒體談判失敗，就會要求雙方進入有約束力的仲裁，以確定適當的補償。

谷歌與擁有臉書與ＩＧ的Meta過去幾個月預告，該法除非進行修訂，否則就可能結束加拿大的新聞提供。總理杜魯多批評，科技業者的威脅是「霸凌戰術」。

提出該法的文化遺產部部長羅德里奎茲說，法律並非即刻生效，政府願意跟平台業者就規範與實施程序進行磋商。他還說一旦谷歌和Meta結束業務，政府將給予媒體支援，但未說明具體作法。

谷歌全球事務總裁沃克在部落格指出，線上新聞法「窒礙難行」，該公司也不相信監管程序將能夠解決「法律的結構性問題」。

沃克表示，「我們現在已經知會政府，當法律生效的時候，我們很遺憾將不得不從我們在加拿大的搜尋、新聞與探索產品移除加拿大新聞的連結」。此外，谷歌根據News Showcase計畫，和加拿大各地的一百五十家新聞出版商簽了協議，現在也將跟著取消。

澳洲二○二一年通過「新聞媒體議價法」（News Media Bargaining Code）後，谷歌及Meta曾短暫屏蔽澳洲平台上的新聞內容，惟最終達成協議，向澳洲傳媒支付轉載新聞內容費用。

谷歌批評加國新法規範比澳洲和歐洲更為廣泛，將出現在搜尋結果網頁的免費新聞文章連結標上價格，違反了版權法，顛覆開放網路的概念，即使用者可以不受限制搜索與連結資料，還可適用於並不產製新聞的媒體。谷歌主張，新聞內容的顯示，而不是連結，才是付錢的基礎。同時，只有根據新聞標準產製新聞的企業才符合議價資格。