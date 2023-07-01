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華郵新聞實驗 推出運彩分析

聯合報／ 記者許珮絨／台北報導

自美國最高法院2018年裁定各州可自行決定是否讓運動博弈合法化後，至今已有三分之二州有合法運彩，美國5年來投注金額高達2200億美元（約新台幣6.8兆），如此驚人產值，不僅帶動了相關產業發展，也被媒體視為增加收入和吸引讀者的新機會。

《華盛頓郵報》2022年首次推出「Odds Against」系列，專門提供賽事報導、預測性分析及投注建議，包括美國職棒大聯盟（MLB）、賽馬、高爾夫、大學籃球錦標賽、美式足球（NFL）等熱門項目。

華郵編輯Jeff Dooley表示，推出Odds Against是因為相信它的新聞價值，與此同時也將其視為一項實驗，以衡量讀者對運彩報導的興趣。

體育編輯Matthew Vita說，不少年輕讀者正在尋找能幫他們了解運動博弈、聰明下注的分析報導，「運動博弈已是球迷體驗中不可或缺的一部份，人們觀賽目的不僅只是支持自己喜歡的隊伍，還包括藉由投注增加參與感和刺激度」。

然而，媒體要進入博弈領域也存在風險。

WAN-IFRA最新報告分析，博弈是一個高度競爭的領域，許多媒體都希望在相關內容上獲得優勢，以吸引讀者和廣告商，但賭博本身的不確定性及可能形成的負面影響，對媒體而言無異是道德灰色地帶的兩難。

世界新聞媒體年會

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