與威權諜對諜…政治人物消失稱爬山 暗示他遭關押

如果你在巴基斯坦聽到有政治人物公開說，他前幾天失蹤，是因為去北部爬山了，那你絕對不能相信他字面上的意思。法新社駐巴基斯坦的編輯Emma Clark說，「在巴基斯坦，大家都很懂得用婉轉的詞彙來表達他們真正的含義」。

她形容，在政局混亂的中東地區，諸如軍隊、情報單位等都有其代名詞，特別是有政客、記者或社運人士，消失了好幾天，突然出現在電視上，解釋他們其實是為了遠離城囂，跑到巴國以北的壯麗山脈攀岩、充電去了，那恐怕背後意有所指，暗示他們遭到關押審問。

Clark指出，「不直接告訴你任何事情，卻仍把訊息傳達出去，讓大家一下子就明白你在說什麼。」如此與威權政府諜對諜，可說是記者在巴基斯坦做報導時，與讀者之間心照不宣的默契。

世界新聞年會進入最後一天，昨舉行的編輯高峰會，以「事實、謊言、仇恨及選舉」為題做討論，Clark以她在中東的採訪經驗侃侃而談。

採訪經驗超過十年的Clark曾駐英國倫敦、法國巴黎、香港，2020年後，她進入阿富汗、巴基斯坦駐點採訪，並堅持為人權、環保和女性發聲，她一系列的報導也助法新社在今年贏得人權新聞獎最佳突發新聞獎的殊榮。

談及在中東採訪，冒險赴難的刺激感固然讓人印象深刻，不過Clark認為，最讓她感到不同的，卻是女性記者在執行採訪工作時所遭受到的威脅。

Clark說，「巴基斯坦少有女性記者，更曾經發生過非常嚴重的騷擾事件，尤其是當女記者在一群男性之中採訪，若情勢突變，隨即有可能深陷危局當中」。

她坦言，這是她派駐巴黎、香港等地都沒有經歷過的危險，她必須在採訪現場中提醒自己，如何確保自己和團隊中的女記者安全無虞。

面對女性採訪風險加倍，Clark表示，「我們只有更小心，不但要確保女記者出動時都配有保護裝備，還會每半小時與記者聯繫，如果氣氛有變，讓記者全身而退成為我們最優先的事項」。

「在阿富汗、巴基斯坦採訪就是這樣。」雖然危機四伏，卻得到前所未有的使命感。如女俠般的Clark甚至覺得她從頭到尾沒有感覺到害怕，而且在落地的那一刻起，竟然很快就上手眼前的工作。「你必須如此」，無所畏懼是記者的入門條件。