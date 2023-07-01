WAN-IFRA 2023報告：生成式AI 應為媒體內容付費

世界新聞媒體年會（World News Media Congress）昨進入最後一天議程，主辦單位世界新聞出版協會（WAN-IFRA）與研究團隊發表年度研究報告，指出生成式AI雖帶來挑戰，但「唯有人類能訴說原創故事並實地報導」，媒體應善用AI協助工作，甚至能找到利基市場並拓展財源。

威脅也是最大機會

英國創新媒體顧問集團（Innovation Media Consulting Group）總裁Juan Señor發表報告，直言媒體業面對AI風潮來襲，「對我們的商業模式來說，AI是最大威脅，也是最大機會，未來到底會是烏托邦，還是反烏托邦？」

他預測，生成式AI將會變得愈來愈準確，可能威脅Google等平台，或導致媒體的訂閱及會員模式難以為繼，「AI之神就可以告訴你答案，讀者根本不需要來源或媒體，為什麼人們還要付費看新聞？」

另一方面，他呼籲媒體「要去了解AI，不要跟它對抗」，AI對媒體來說也是轉機，能弭平科技平台的霸權，帶來更公平的競爭環境，「當AI帶來洪水般的垃圾資訊時，我們的新聞要當淨水、要成為一股清流，用這樣的方式打造品牌」。

AI時代 出版業15種商業模式 製表／游昊耘、林奐成

AI 30%內容是新聞

Juan Señor也強調，我們正面臨著AI優先的媒體時代，「這是一班絕不能錯過的列車」；過去幾年中，新聞產業曾錯失大型平台和社群媒體崛起時的議價良機，這次不能再重蹈覆轍。

他認為新聞業應秉持「沒有同意，就沒有內容」的原則，不能放任AI擷取內容，卻不付費。新聞產業是人工智慧內容的關鍵組成部分，占據了30%，因此若沒有新聞產業的內容供應，人工智慧將變得毫無意義；媒體業擁有議價的空間，應該充分利用這一優勢。

終結兩強壟斷時代

此外，該報告提出未來AI時代三大預測：網路去中心化終結Google與Meta霸權、網路資訊爆炸促使新聞業發展新商業模式，以及內容出版業有望獲得更多智慧財產權（IP）營收。

AI的強大顛覆性力量有可能將網路世界去中心化，擺脫現有科技巨頭的主宰並重塑數位世界，報告更預言：「AI可能終結Google與Meta的兩強壟斷局面」。報告認為，AI科技驅動下，網路內容將經歷一場史無前例的大爆炸，「透過社群媒體發送新聞的時代結束了」。在此眾聲喧嘩情況下，新聞業必須與目標讀者建立直接聯繫，以發展新商業模式和專屬的「利基市場」。

無法取代編輯記者

最後，媒體應倡議政府立法，保障新聞內容的智慧財產權，確保AI公司向媒體支付報酬，「我們不能像過去一樣犯錯，將任何內容免費給予出去」。

愈來愈多媒體導入生成式AI，例如法國《世界報》推出利用AI翻譯的英文版本，但文章仍須經母語記者審核。英國《每日鏡報》今年首次利用ChatGPT寫出偏向實用類型的文章，例如「遊紐波特必作七件事」，顯示AI已能提供可信賴資訊，讓記者專注其他報導。