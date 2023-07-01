報導Me Too風暴 尋求正向改變

世界新聞媒體年會舉行期間，台灣正在Me Too暴風圈內，來台外國媒體關注。法國女權組織Les Glorieuses電子報Impact編輯Megan Clement說，美國、歐洲媒體和台灣一樣，在Me Too運動報導過於專注於個人，討論抵制，什麼都不會改變。

「編輯高峰會：性別新聞尚未開發的潛力」昨在世界新聞媒體年會登場，與談人來自亞洲、歐洲與美國，皆為女性記者或編輯，是性別新聞跨國合作平台The Gender Beat成員。

編輯高峰會的主持人、新加坡海峽時報中南半島分社社長陳慧儀說，她對性別報導的定義是「請戴上你的性別濾鏡」。

探究性別暴力的成因

The Gender Beat發起人Eliza Anyangwe表示，台灣Me Too運動正如火如荼，本次議程真是天時地利人和。她說，Me Too是橫跨全球的社會現象，性別暴力、家庭暴力等只是其中一個面向，在做報導的時候，媒體務必「把性別濾鏡戴上」，不只報導發生了什麼，更應探究背後的成因，未來能怎麼做。

與談人Megan Clement表示，這些年來法國、美國、英國、澳洲對Me Too的報導專注「誰對誰做了什麼」、「父權主義」等，報導內容偏重個體。記者要追問的是結構性問題，有什麼機制可以修正？關於辦公室文化、防治機構、伸張正義的系統是否完善？

Me Too運動在美國發酵時，是所有的事突然間被爆出來，Clement說，對女性而言這是神聖一刻：「終於有人要講出來了」。然而，一個案子又一個案子出現，大家問：「然後呢？」很少數加害人進了監獄，整體而言，大家停在討論如何抵制抹殺一個人。

不讓騷擾變理所當然

她指出，要探究的不是他不該這麼做，而是加害人為什麼視騷擾、暴力為理所當然，廣泛地存在社會。很遺憾，在歐、美Me Too運動中，沒有產生這樣的對話，結果沒有帶來什麼改變。大家只是在說，「這個人是好人或壞人」、「怎麼被抵制」。

Clement說，有證據顯示要減少對女性、女孩的性暴力，必須改變正常模式。從學校教育、社會模式、改變整個世代的心態，讓性暴力不會是正常的事。而且相關案例被爆出來，閱讀者也會厭倦，怎麼還在報導這個？

Anyangwe在CNN任職，她表示，自己做的節目As Equals就是從女性的角度看一切，包括政治、經濟、運動等。比如她到全世界採訪總統大選，了解女性在選舉中的角色。