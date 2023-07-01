媒體領袖談ESG／氣候議題 須置於編輯台中心

「任何報導都可加入氣候變遷的觀點。」英國Fathm創辦人兼執行長Fergus Bell昨天表示，媒體必須把氣候議題置於編輯台的中心，「我們沒有時間了，這是人類和企業可以存活的關鍵」。聯合報系永續工作室永續長羅國俊則進一步指出，「媒體不只是監督改變，也必須是改變的本身。」

報導改變讀者生活

作為評估企業永續經營的指標，ESG不僅是董事會熱門話題，也是投資者關注的重點。世界新聞媒體年會昨舉行「媒體領袖高峰會：媒體的ESG實踐」，邀來Fergus Bell、羅國俊、紐西蘭新聞網Stuff人事總監Annamarie Jamieson等媒體領袖，探討媒體如何應對ESG不同面向，包括碳中和、多元化、平等及包容。

Stuff是紐西蘭規模最大的媒體集團，擁有四十五個平面媒體與三本雜誌。Annamarie Jamieson介紹集團推動的「The Forever Project-Sustainable living & climate change（永續計畫—可持續的生活與氣候變遷）」，強調推動創新概念的方式是「不必跟隨任何人」、相信「我們是一間獨立公司，一定做得到」；不管是對人或產品、地球，都須注重多元性和永續性。

Stuff設置以氣候變遷為主題的編採團隊，透過報導辯論如何因應氣候變遷，引領讀者在生活中做出改變。Jamieson觀察，廣告客戶對此議題很感興趣，甚至吸引到紐西蘭最大的廣告商。

Stuff還雇用四名身心障礙員工，其中包括一名記者。公司甚至開了一間由失聰者擔任咖啡師的咖啡館，想喝咖啡的員工必須學會用手語點菜。Jamieson表示，Stuff為這些弱勢族群創造新的工作機會，而他們的加入，則讓Stuff員工更富同理心，也讓筆下的報導更多元、更具融合性，「這是驅動組織文化的重要力量」。

陽光行動監督政府

世界新聞媒體年會昨舉行媒體領袖高峰會探討媒體的ESG實踐，聯合報系永續工作室永續長羅國俊表示，聯合報近年努力從報導者的傳統角色演進到推動改變。記者林澔一／攝影 羅國俊則介紹聯合報系近年來在ESG進行的努力。包括透過願景工作室（現為「願景工程基金會」）探討高齡化、偏鄉交通、社會企業等議題，推動政府修訂偏鄉教育法，報導之外還每年追蹤改善進度。此外也透過「陽光行動」監督各種環境、教育和社會正義議題。

不只採訪報導，聯合報也從自身做起，進行各種綠色採購、在印刷廠屋頂放置太陽能光電板、蒐集雨水；並用創意方式鼓勵員工自備餐具、參與淨灘、捐贈食物銀行等，並與企業合作回收運動。他當場撐開兩把用回收廢料做成的雨傘，展現聯合報在ESG的決心與成果。

「這是台灣媒體的社會實驗。」羅國俊表示，聯合報系自豪於報導的品質，但也發現即使製作嚴謹認真的調查報導，政府也只會因為壓力，進行短暫的改變，「風頭過了就過了」，報導聚焦的問題依然原地踏步。如何擴大媒體的影響力、讓媒體從報導者的傳統角色演進到推動改變，是聯合報近年努力的方向。他說：「新聞應該探討結構性的問題、而不只是針對個案。」

把宏觀議題在地化

「我們需要的不是更多永續報導、而是更多優質、有創意的永續報導。」Fergus Bell曾在美聯社擔任記者八年，如今的工作是為媒體提供改造和創新的諮詢、並協助組織達到永續。他分享製作永續新聞八個關鍵：服務受眾、取得信任、承認氣候在每項決策的作用、證明策略的未來、投資未來領導人、有效利用、實踐新興科技、衡量影響力。

他指出，氣候變遷的報導不需特別貼上「氣候變遷」標籤，而是讓任何類型報導都可和氣候變遷連結。他舉例，報導運動賽事時，可用「製造多少碳足跡」角度報導。此外，報導氣候變遷議題時，須了解「平衡不代表公正」、掌握受眾喜歡視覺資訊的特色、並學會把宏觀的議題「在地化」—當在地故事一個個串聯起來，就會成為具宏觀視野的報導。

他建議不管是媒體或企業都須重新思考營運方式，包括如何減少碳排、請專家協助記錄和追蹤碳足跡。