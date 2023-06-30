新聞年會 南非媒體：假新聞成執政者武器 阻媒體究責

2023世界新聞媒體年會今在台北進行第三天議程，有來自57國逾900名編輯和媒體高層齊聚。南非《索威坦報》(Sowetan)編輯Nwabisa Makunga表示，執政者會使用假消息、假新聞作為武器，對媒體刊出不利於政府的報導進行「反擊」，不僅可以避免民眾對問題的究責，也邊緣化媒體。

世界新聞媒體年會討論假新聞、選舉及政治等議題。Nwabisa Makunga表示，世界各國社會，都開始有很多人對媒體產生不信任，但情況不是一夕之間突然發生，而是因民眾持續接收假消息，經由慢慢惡化、衰敗的過程，進而討厭媒體。

Nwabisa Makunga分享南非的情況指出，南非雖然30年前開始民主化，但黑、白人等種族因素仍在職業及社經地位中作用明顯，大企業、媒體背後的擁有者常充滿種族色彩，而南非在這樣不平等的情況中，假訊息、假新聞被用來攻擊媒體，當權者甚至會提出特殊的敘事方式，重新編寫過去歷史。

Nwabisa Makunga表示，又例如有些政治人物，會利用假新聞及民粹主義，想辦法反擊對他們不利的報導，且如果媒體報導對政府稍微有批評，政府也會說，不要恐嚇民眾、不要把白人說成要佔領國家等等，此時也會有一些團體出來響應政府說法，執政者藉此方式避免究責，把媒體邊緣化。

Nwabisa Makunga並指出，南非已出現，有些人確實會被假訊息說服，例如有錢、有權的人會用這些方式，塑造自己和民眾站在一起。假新聞外，南非最近也有記者因為報導南非前總統貪腐、弊案相關新聞，被以公布前總統個人紀錄等虛假指控告上法院。

Nwabisa Makunga說，被告記者雖然最後無罪，但重點是這樣的攻擊會造成寒蟬效應，造成其他記者在做類似報導時會先三思，在南非，媒體甚至還會受到性侵、謀殺等威脅。