快訊

112分科測驗衝刺／歷史時事題留意Me too浪潮、英王查爾斯三世登基

又是「被自殺」? 俄羅斯28歲美女銀行副行長離奇墜樓亡

4隻狗同時想上車！「柯基主動當肉墊」讓柴弟妹騎上去 疊成吐司順利出門散步

新聞年會 南非媒體：假新聞成執政者武器 阻媒體究責

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
世界新聞媒體年會今天進入第三天議程，路透社亞太新聞編輯Soyoung Kim（右起）、加拿大《地球郵報》總編輯David Walmsley、南非《索威坦報》編輯Nwabisa Makunga、法新社阿富汗及巴基斯坦新聞編輯Emma Clark、菲律賓新聞網站《Rappler》共同創辦人Glenda M. Gloria一起對談事實、謊言、仇恨及選舉等訊息的意義。記者潘俊宏／攝影
世界新聞媒體年會今天進入第三天議程，路透社亞太新聞編輯Soyoung Kim（右起）、加拿大《地球郵報》總編輯David Walmsley、南非《索威坦報》編輯Nwabisa Makunga、法新社阿富汗及巴基斯坦新聞編輯Emma Clark、菲律賓新聞網站《Rappler》共同創辦人Glenda M. Gloria一起對談事實、謊言、仇恨及選舉等訊息的意義。記者潘俊宏／攝影

2023世界新聞媒體年會今在台北進行第三天議程，有來自57國逾900名編輯和媒體高層齊聚。南非《索威坦報》(Sowetan)編輯Nwabisa Makunga表示，執政者會使用假消息、假新聞作為武器，對媒體刊出不利於政府的報導進行「反擊」，不僅可以避免民眾對問題的究責，也邊緣化媒體。

世界新聞媒體年會討論假新聞、選舉及政治等議題。Nwabisa Makunga表示，世界各國社會，都開始有很多人對媒體產生不信任，但情況不是一夕之間突然發生，而是因民眾持續接收假消息，經由慢慢惡化、衰敗的過程，進而討厭媒體。

Nwabisa Makunga分享南非的情況指出，南非雖然30年前開始民主化，但黑、白人等種族因素仍在職業及社經地位中作用明顯，大企業、媒體背後的擁有者常充滿種族色彩，而南非在這樣不平等的情況中，假訊息、假新聞被用來攻擊媒體，當權者甚至會提出特殊的敘事方式，重新編寫過去歷史。

Nwabisa Makunga表示，又例如有些政治人物，會利用假新聞及民粹主義，想辦法反擊對他們不利的報導，且如果媒體報導對政府稍微有批評，政府也會說，不要恐嚇民眾、不要把白人說成要佔領國家等等，此時也會有一些團體出來響應政府說法，執政者藉此方式避免究責，把媒體邊緣化。

Nwabisa Makunga並指出，南非已出現，有些人確實會被假訊息說服，例如有錢、有權的人會用這些方式，塑造自己和民眾站在一起。假新聞外，南非最近也有記者因為報導南非前總統貪腐、弊案相關新聞，被以公布前總統個人紀錄等虛假指控告上法院。

Nwabisa Makunga說，被告記者雖然最後無罪，但重點是這樣的攻擊會造成寒蟬效應，造成其他記者在做類似報導時會先三思，在南非，媒體甚至還會受到性侵、謀殺等威脅。

世界新聞媒體年會

延伸閱讀

第3屆非洲好物網購節 長沙開幕

參加世界新聞媒體年會 侯友宜：假新聞影響總統大選

澎湖湖西生態園區種南非樹紫藤 期待浪漫紫色廊道

侯友宜要告了！侯辦明早舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

相關新聞

新聞年會 南非媒體：假新聞成執政者武器 阻媒體究責

2023世界新聞媒體年會今在台北進行第三天議程，有來自57國逾900名編輯和媒體高層齊聚。南非《索威坦報》(Soweta...

Agnes Stenbom：媒體報導 男性掌話語權

1839年創立的Schibsted集團是瑞典老牌媒體集團，集團的數位創新部門IN/LAB負責人Agnes Stenbom...

觀點不被隱沒…媒體性別平衡 讓世界更美好

「讓媒體高層達到性別平衡，不只是為了女性，更是讓世界更美好；媒體結構具備平衡與多元，才會擁有多元的觀點和平衡的視野。」來...

TNM總編輯：媒體不能躲在象牙塔

Z世代是最熟悉數位的一代，英國新創媒體The News Movement總編輯Kamal Ahmed直言，媒體以前是「象...

和Z世代共事 對話比命令重要

占全球三分之一人口的「Z世代」將形塑未來產業樣貌，英國新創媒體The News Movement（TNM）總編輯Kama...

新媒體新產品…AI跟你聊心事 要聞變成一首歌

據英國牛津大學路透新聞學研究所最新報告，全球4成18至24歲年輕人使用抖音，愈來愈少看新聞，傳統媒體如何自救？正在台北舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦