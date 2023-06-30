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觀點不被隱沒…媒體性別平衡 讓世界更美好

聯合報／ 記者陳宛茜張文馨／台北報導
路透新聞學研究所記者計畫主任Mitali Mukherjee（左起）、The Voice(Botswana)總編輯Emang Mutapati、菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人Glenda M.Gloria昨天在女性新聞人員午餐會分享經驗。記者潘俊宏／攝影
路透新聞學研究所記者計畫主任Mitali Mukherjee（左起）、The Voice(Botswana)總編輯Emang Mutapati、菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人Glenda M.Gloria昨天在女性新聞人員午餐會分享經驗。記者潘俊宏／攝影

「讓媒體高層達到性別平衡，不只是為了女性，更是讓世界更美好；媒體結構具備平衡與多元，才會擁有多元的觀點和平衡的視野。」來自波札那、甫獲得2023世界新聞出版協會女性新聞編輯領導獎的Emang Mutapati說，女性進入媒體，象徵「女性的觀點不會被隱沒」。由她擔任總編輯的「The Voice」，如今是非洲國家波札那最暢銷、最具影響力的報紙。

媒體高層僅22%女性

世界新聞媒體年會昨舉辦女性新聞從業人員午餐會，女性媒體領袖齊聚一堂分享如何在工作中致力實現平等。路透新聞學研究所記者計畫主任Mitali Mukherjee簡報「2023年新聞媒體中的女性與領導力」指出，儘管全球女性媒體工作者占4成，但在管理這240家主要媒體品牌的180名媒體高層中 ，僅22%是女性。

即使在聯合國性別不平等指數表現良好的國家，媒體高層女性比率依然偏低，以芬蘭為例，女性擔任媒體高層比率不到4成。

女不愛硬新聞是迷思

女性讀者比較不喜歡政治等「硬新聞」？女性媒體人擅於報導藝文等「軟新聞」？針對台下媒體同業的提問，獲得女性新聞編輯領導獎的菲律賓新聞網站「Rappler」共同創辦人Glenda M.Gloria回應：認為女性不喜歡「硬新聞」也是一種迷思。

Gloria和諾貝爾和平獎得主Maria A.Ressa共同創辦「Rappler」，以揭露菲律賓政府腐敗、官員運用社群媒體製造假新聞而聞名。她指出，擁有許多女性媒體工作者的Rappler聚焦報導政治等「硬新聞」，依然吸引許多女性讀者。

感性讓報導具同理心

Emang Mutapati認為，此一迷思「一半對一半錯」，「軟新聞」的「軟」不在於議題，而是「說故事的能力」和敘事策略，女性媒體工作者擁有感性特質，能讓報導具同理心、更易讓讀者理解。

英國金融時報集團旗下顧問公司FT Strategies協助金融時報等單位拓展新觀眾和受眾多樣性，負責歐非與中東事務的首席主管Lisa MacLeod說，曾從讀者口中聽到，「金融時報就像是一個穿西裝的男人，背對著人也不願意真心傾聽。」凸顯這分報紙並不平易近人，但環境變化也要因應，金融時報多樣化的努力超過20年，女性讀者是致力耕耘的目標客群，為此也在編輯室加入女性代表、調整網站照片取向、發動女性記者撰寫精選周報，在社群媒體上頗受歡迎，目前金融時報讀者2成是女性。

世界新聞媒體年會 社群媒體 新聞學 諾貝爾 假新聞

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