日取經媒體議價…吃掉利潤 平台被養成怪獸

「等到他們壯大，新聞媒體業才驚覺數位平台被養成怪獸了」，資深媒體人野嶋剛說，日本媒體遇到數位平台大量轉載新聞的傷害甚深。日本新聞協會派員出席世界新聞媒體年會，針對媒體議價法向台灣取經。

朝日新聞數位事業中心中崎太郎指出，媒體新聞大量導流自日本Yahoo，其次是LINE與社群，新聞搜尋以Google為霸主；日本Yahoo與LINE現在隸屬同間公司。朝日2011年推動付費新聞，去年8月進而取消免費會員與每月5則免費制度。

中崎表示，現在網站很大比率是付費新聞，但在Yahoo等數位平台曝光度明顯降低，Yahoo認為朝日新聞付費牆外的免費文字太短，寧轉載同主題免費新聞。

朝日新聞社長中村史郎是新任的日本新聞協會會長，同時擔位協會數位平台特別委員會的主席，朝日的經營企畫本部長井上未雪銜命來台，了解台灣數位平台與媒體議價立法的進度。井上說，委員會成立1年半左右，每月開會1次，不過還在調查各國作法，而日本政府沒有廣告分潤等討論。她對台灣有多位立法委員提數個草案感到訝異，說在日本幾乎是不可能的事，她也採訪了提案立委之一的范雲。

數位平台吃掉多數的廣告利潤，野嶋說，以前日本Yahoo規模遠不及媒體，媒體任由他們免費轉載，如今已經變成擋不住的怪獸了。井上表示，過去廣告議價確實是媒體界相互不提的禁忌，如今情勢不得不攤在檯面談。

日本新聞協會討論的目標是Yahoo及Google。井上說，除了分潤，媒體自身流量也被數位平台搶走，且機制不透明。以Googel搜尋為例，打進關鍵字，出現朝日新聞的同一則報導，會在最上方總是Yahoo轉載的新聞，他們認為Yahoo有操控演算機制，向Yahoo抗議。