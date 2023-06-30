世界新聞媒體年會昨討論新聞的創新永續商業模式，日本經濟新聞（NIKKEI）常務執行長町田敏生表示，日經3年前開始和AI人工智慧公司Handshakes合作，打造「ScoutAsia」數據平台，透過新聞數據能更了解產業跟公司，吸引用戶觀看也創造營收。

日經常務董事荒川大祐表示，日經2015年收購金融時報（FT）後，也跟FT學習數位轉型和全球視角，現在是以亞洲為中心的全球財經媒體。

荒川大祐指出，日經設立獨特的讀者互動指標，並成立專家團隊來對下題、內容呈現等提供建議。

町田敏生則以旗下新商業模式「ScoutAsia」舉例指出，透過整合公司新聞資料庫到「ScoutAsia」新平台，以及處理準確可靠的即時新聞，來吸引訂閱，其中也包括要研究對於各行業公司的業務「哪種新聞能產生影響？」他認為新聞文章經過處理後，能產生更多營收和付費訂閱，以科技跟服務，讓讀取新聞獲得更多價值。

丹麥媒體集團JP/Politikens Hus執行長Stig Ørskov則分享老牌報紙成功轉型訂閱制的經驗，他指出，關鍵原因之一是針對特定讀者及客層，把新聞內容差異化，讓大家願意訂閱，創造出更多價值。他坦言，丹麥約600萬人，是很小市場，一開始推行訂閱制時被嘲笑「連自己也不相信」。他指出，訂閱成功的重點在新聞內容是「為對的人寫新聞」，開始數位轉型後約5到6年，達到收支平衡、接著盈利。

瑞典NWT Media媒體副總監 Hamsch也指出，集團原是傳統紙媒，數位轉型策略就著重45歲以下的年輕族群，開發數位訂閱的成長，除了解年輕讀者需求、透過社群媒體和數位管道觸及新訂閱者和年輕受眾，重點之一是組成「優質小組」，製作深度新聞內容。