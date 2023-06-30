Joel Simon：執政者打擊媒體 換取政治利益

新冠肺炎疫情衝擊全球，新聞媒體也受影響，Journalism Protection Initiative創辦人Joel Simon表示，在民主國家，有執政者或政治人物企圖干擾資訊的傳播，甚至攻擊專家和新聞媒體，以換取政治利益。

世界新聞媒體年會昨天針對「為危機做準備—媒體如何克服大眾懷疑」主題，邀請學者專家共同討論。

創辦南非衛生新聞中心Bhekisisa的Mia Malan表示，疫情起碼喚醒新聞工作者對科學的重視，愈來愈多新聞組織聘請具有科學專業的記者。

不過，Joel Simon表示，具備科學知識固然重要，但決定衛生政策的並非科學，終究是政府，他觀察到在疫情期間，全球不少國家的資訊傳播都受到嚴重打擊。

他指出，在疫情期間，尤其是奉行民粹主義的民主國家領導人，特別容易會破壞大眾對於公衛政策所形成的共識，藉此為自己占有政治上的優勢。