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侯友宜談媒體：假新聞影響大選 台美共同挑戰

聯合報／ 記者張睿廷賴昭穎／台北報導
世界新聞媒體年會昨在圓山飯店舉辦晚宴，新北市長侯友宜（右）應邀出席，受到與會來賓歡迎。 記者潘俊宏／攝影
世界新聞媒體年會昨在圓山飯店舉辦晚宴，新北市長侯友宜（右）應邀出席，受到與會來賓歡迎。 記者潘俊宏／攝影

世界新聞媒體年會昨晚在台北圓山大飯店大會廳舉辦晚宴，新北市長侯友宜、中國信託銀行董事長利明献等人獲邀出席。侯友宜表示，美國大選面臨假新聞充斥的問題，為政治、經濟帶來傷害，台灣在2024總統大選也遇到同樣狀況，如何杜絕假新聞是共同面臨的挑戰。

侯友宜說，他要感謝這麼多國家見證台灣新聞自由及民主自由的長期努力，也見證台灣族群融合、文化和兼容並蓄的生命力，最重要的是，台灣在捍衛新聞自由這條路上不斷努力，過程中會碰到許多風雨，需要去克服，在這條路上，也了解到全球媒體產業所擔心的議題，就是今年年會的主題，在新常態下如何重新定義新聞？受眾想要的是什麼？不論產製訊息，還是接受訊息的閱聽眾，都是要反思的。

侯友宜指出，在21世紀社群媒體大躍進底下，台灣也要接受挑戰，看到在美國大選，假新聞充斥，給經濟、政治帶來傷害，同樣的台灣在2024總統大選，也面對和美國大選一樣的情形，如何透過科技深化來杜絕假訊息，就是各國現在面臨的挑戰，要刻不容緩來解決這個問題。

利明献致詞表示，媒體是國家發展重要的監督者，深具使命，亦有前瞻，為各界所敬重，聯合報系積極爭取，才得以讓台灣首度承辦世界新聞年會，展現出台灣社會對媒體的重視，亦同步再提升台灣媒體產業水平，開拓與會人士視野，讓台灣為國際所見。

利明献說，這次世界新聞年會，匯集全球新聞媒體領袖共商解決產業關鍵議題，必會寫下歷史性的意義，中國信託有幸參與其中，期盼藉由與會者精闢剖析，讓世人珍惜獲知的權益與價值。

世界新聞媒體年會

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