Google新聞副總裁：以前受尊敬 現在大家想打我

Google近年因媒體議價、平台霸權等議題，與新聞媒體的關係微妙緊繃。Google新聞副總裁Richard Gingras昨天出席世界新聞媒體年會，與會的各國記者質疑Google長年壟斷搜尋、演算法更助長犯罪內容，連番提問讓Gingras感嘆說，「十五年前我進到會議室，大家都很尊敬我，現在大家卻都想拿球棒打我」。

Gingras表示，現在的搜尋有百分之九十八都不是在找新聞，只有一成讀者願意閱讀硬新聞，閱聽人選擇轉向Netflix、抖音等平台。不過，Google一方面說很少人搜尋新聞、卻仍仰賴各媒體新聞內容，矛盾態度讓主持人、瑞典媒體Bonnier News Local編輯總監Pia Rehnquist詢問Gingras：「所以我們的新聞對Google到底重不重要？」

Gingras指出，「新聞對Google還是很重要」，新聞是社會是否保持開放的重要指標，或許從商業觀點來看不算有價值，但從社會角度來看仍相當重要。Google面臨的問題是要如何表達對新聞產業的支持，又不會破壞開放的網路空間和搜尋引擎。但他說，若雙方的關係往交易（指Google付費購買媒體新聞內容）邁進，「我不覺得這是健康的關係」。

Pia Rehnquist追問，「感覺你對媒體未來三至五年的發展不太樂觀？」Gingras則說，他是天生的樂觀主義者，一直都是可以看到「還有半杯水」的人，而不是悲觀主義者的「只剩半杯水」，但在ＡＩ（人工智慧）時代，他確實對未來感覺比較不樂觀。

也有來自摩爾多瓦的調查記者質疑，媒體正在賠錢，「Google卻在我們的幫助下賺錢」，還從全球犯罪分子、寡頭政客身上收取廣告費，是否存在道德爭議？Gingras則表示，倫理問題很難回答，Google通常不會接受非法廣告，但「有些東西很細微」，他希望Google能盡力做對的事。