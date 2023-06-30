聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google新聞副總裁：以前受尊敬 現在大家想打我

聯合報／ 記者洪欣慈／台北報導
Google新聞副總裁Richard Gingras。記者林澔一／攝影
Google新聞副總裁Richard Gingras。記者林澔一／攝影

Google近年因媒體議價、平台霸權等議題，與新聞媒體的關係微妙緊繃。Google新聞副總裁Richard Gingras昨天出席世界新聞媒體年會，與會的各國記者質疑Google長年壟斷搜尋、演算法更助長犯罪內容，連番提問讓Gingras感嘆說，「十五年前我進到會議室，大家都很尊敬我，現在大家卻都想拿球棒打我」。

Gingras表示，現在的搜尋有百分之九十八都不是在找新聞，只有一成讀者願意閱讀硬新聞，閱聽人選擇轉向Netflix、抖音等平台。不過，Google一方面說很少人搜尋新聞、卻仍仰賴各媒體新聞內容，矛盾態度讓主持人、瑞典媒體Bonnier News Local編輯總監Pia Rehnquist詢問Gingras：「所以我們的新聞對Google到底重不重要？」

Gingras指出，「新聞對Google還是很重要」，新聞是社會是否保持開放的重要指標，或許從商業觀點來看不算有價值，但從社會角度來看仍相當重要。Google面臨的問題是要如何表達對新聞產業的支持，又不會破壞開放的網路空間和搜尋引擎。但他說，若雙方的關係往交易（指Google付費購買媒體新聞內容）邁進，「我不覺得這是健康的關係」。

Pia Rehnquist追問，「感覺你對媒體未來三至五年的發展不太樂觀？」Gingras則說，他是天生的樂觀主義者，一直都是可以看到「還有半杯水」的人，而不是悲觀主義者的「只剩半杯水」，但在ＡＩ（人工智慧）時代，他確實對未來感覺比較不樂觀。

也有來自摩爾多瓦的調查記者質疑，媒體正在賠錢，「Google卻在我們的幫助下賺錢」，還從全球犯罪分子、寡頭政客身上收取廣告費，是否存在道德爭議？Gingras則表示，倫理問題很難回答，Google通常不會接受非法廣告，但「有些東西很細微」，他希望Google能盡力做對的事。

世界新聞媒體年會 Google 廣告 總監 搜尋引擎 抖音

延伸閱讀

獨／北上16年！台北第一間「鼎王麻辣鍋」熄燈

戴瑋姍控涉服務處遭Google地圖下架 新北市澄清

年初裁員、現在徵人 Google台灣宣布擴大在台招募人力

Google評價僅1.3星！ 「世界評價最低串燒店」排隊人潮不絕 老闆自豪「嚴苛店規」

相關新聞

數位平台與媒體議價 在台交鋒

網路社群近年來成為民眾取得資訊主要管道，世界新聞媒體年會昨天的議程中，數位平台與媒體議價、媒體訂閱轉型成為最熱門議題。G...

永續新聞自由…媒體議價 不讓平台壟斷資訊

社群媒體和搜尋引擎成為民眾取得資訊的主要途徑，澳洲是全球第一個立法要求數位平台付費使用媒體新聞內容的國家，澳洲新聞集團執...

Google新聞副總裁：媒體應創新 讓大眾願付費

Google、臉書等數位平台近年來成為民眾閱讀新聞的主要管道，新聞網站的流量與廣告收入備受打擊，媒體與數位平台業者因此出...

媒體領袖對談…吸引Z世代 當垃圾食物裡的紅蘿蔔

1997年到2010年間出生的Z世代已占全球人口近3成，具有7兆美元消費力，將主宰未來世界，各產業都面臨與Z世代溝通的挑...

Joel Simon：執政者打擊媒體 換取政治利益

新冠肺炎疫情衝擊全球，新聞媒體也受影響，Journalism Protection Initiative創辦人Joel ...

Google新聞副總裁：生成式AI 有助於新聞加值

Google新聞副總裁Richard Gingras昨出席世界新聞媒體年會，暢聊生成式AI對當今社會的衝擊。他指出，現行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦