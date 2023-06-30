永續新聞自由…媒體議價 不讓平台壟斷資訊

社群媒體和搜尋引擎成為民眾取得資訊的主要途徑，澳洲是全球第一個立法要求數位平台付費使用媒體新聞內容的國家，澳洲新聞集團執行總裁Michael Miller接受本報專訪指出，政府發現數位平台對民眾造成資訊壟斷，基於一般人利益而立法。

社群媒體宛如綁架犯

Miller出席世界新聞媒體年會時直言，當亞馬遜、Google和Facebook等科技巨擘主宰媒體環境時，「我們甚至不知道是否有未來可言？」Miller接受本報專訪時指出，重視新聞自由才能繼續確保言論自由與監督政府，但現在許多國家的媒體得努力對抗Google或YouTube。

Miller說，在科技革命的時代，許多新聞從業人員都罹患「數位斯德哥爾摩症候群」，數位平台與社群媒體的崛起宛如「綁架犯」，不僅長期使用未經授權的新聞報導來吸引受眾，甚至不受政府監管且難以控制。新聞媒體得想辦法從平台囚禁我們的世界中存活下來，不應該允許這些數位破壞者依然故我。

澳首立法要平台付費

他表示，媒體議價的真正關鍵在於「為廣大的民眾發聲，民眾的聲音對民主至關重要，我們需要永續的新聞自由。」他表示，澳洲新聞產業能夠順利取得與平台議價，奠基在政府認定數位平台對資訊流通的壟斷，已經對一般大眾利益造成傷害，才介入立法。

澳洲2021年通過「新聞媒體與數位平台強制議價法」，成為全球第一個立法要求Google、Meta等數位平台付費使用媒體新聞內容的國家。

有人分析澳洲可以成功的關鍵點是政府的立場，Miller表示，政府不會理會新聞媒體是否因為平台虧損，澳洲政府在意的是資訊內容市場是否公平競爭。

他表示，澳洲的媒體公司不僅是新聞出版商，還包括政府擁有的廣播公司，為對抗平台，曾遭Google或Meta威脅要撤下所有新聞內容。Facebook曾有3天沒有發布任何新聞內容，包括政府訊息、醫療訊息以及地方社區訊息等，突然間，澳洲的民眾無法在Facebook上獲得新聞，「此舉讓澳洲政府意識到Meta扮演的地位有多重要，而且沒有其他選擇。」但也與此同時，澳洲的媒體不約而同、團結地譴責這種行為。

平台基金回饋非良方

對於Google在台灣提出成立新聞基金會方式回饋媒體，Miller不認為這是個好方式。

他說，這種方法在澳洲不可行，因為競爭法不允許競爭對手合作進行集體談判，「不同媒體會有各自想要跟平台合作的方式，我不認為基金會的形式能為媒體或平台帶來最好的結果。」

他說，媒體與平台之間一旦權力失衡，政府便會介入，要求媒體與平台進行談判，如果雙方無法達成協議，則進仲裁程序，也被稱為棒球式談判，每家公司提出自己的價值，由仲裁人選擇其中之一。

他說，政府並不希望作為談判和抉擇的角色，而是讓各個媒體與平台達成協議。