TNM總編輯：媒體不能躲在象牙塔

Z世代是最熟悉數位的一代，英國新創媒體The News Movement總編輯Kamal Ahmed直言，媒體以前是「象牙塔的守門人」，但現在實際握有產業力量的是閱聽眾，媒體不能再活在象牙塔，「千萬不要低估Z世代的智慧，但也不用過於高估」，媒體該思考如何藉由互動與討論，找到與讀者溝通的全新方式。

Ahmed指出，閱聽眾過去沒有管道可以跟媒體說自己想要什麼，偶爾寫封信到報社給記者，還會被記者不屑一顧，認為讀者不夠專業、媒體最懂新聞。但科技早已完全改變媒體和讀者的關係，現在閱聽人可以隨時和媒體溝通，媒體需要有新的組織、思維。

但他也認為，未來世代不是不需要媒體，年輕讀者出生於社群時代，有時難以分辨什麼訊息是真實的。Ahmed說，接觸Z世代不代表要討好觀眾，選擇新聞還是須從內容正確性出發，「這是我們的DNA」，但在說故事時，不是用「你應該要知道」的口吻，而是要站在閱聽人角度思考他們到底要什麼。例如過去他在BBC任職，很多讀者對通膨一知半解，媒體在報導相關新聞時就須斟酌字眼，「讓大家都看得懂」。

也因為說故事方式不同，媒體產業未來需要的新血也有所改變。有媒體詢問，年輕記者現在較像內容創造者，與傳統記者樣貌不同；Ahmed回應，記者和創造者不是二選一的題目，而應是混合式，TNM招募的新員工有記者的培訓和能力，但也熟悉IG等新興社群平台，年輕世代的能力和文化，都是現在媒體所需要的。