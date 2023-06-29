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全球數位媒體獎／聯合報數位版 最佳訂閱制計畫

聯合報／ 台北訊
聯合報數位版。圖／聯合報系資料照片
聯合報數位版。圖／聯合報系資料照片

世界新聞媒體年會昨頒發全球數位媒體獎，全球數位媒體獎共分8大類，鼓勵媒體在數位出版領域提出創新方案，並表彰最優秀數位產品。其中最佳數位訂閱計畫得主、阿根廷「號角報(Clarín)」得獎代表指出，這個獎項「不僅支持投注在數位訂閱領域媒體的願景及想像，也鼓勵大家因應未來的挑戰」。

聯合報數位版在此一類別中以「國際新聞」及「軍武新聞」參加WAN-IFRA亞洲大賽，並以亞洲冠軍資格晉級世界賽，聯合報數位版參賽作品，是今年「最佳訂閱制計畫」的全球TOP 5。

最佳播客首獎則頒給「The Outlaw Ocean」，該計畫報導海洋犯罪、非法漁撈、海盜行為、人口販運等問題，探索問題的根源和解決方案。

世界新聞媒體年會

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