蔡英文：印證台捍衛媒體自由努力賴清德：新聞自由是台灣核心價值

蔡英文總統昨在2023世界新聞媒體年會開幕式致詞時表示，近年來，許多國際媒體專業人士選擇在台灣駐點，加上年會與會者的蒞臨，印證台灣捍衛媒體自由及言論自由的努力。賴清德副總統在昨晚的歡迎酒會上致詞表示，新聞自由是台灣的核心價值，把台灣與國際民主社會連結起來。

蔡總統在致詞時也提到，AI人工智慧的崛起讓社會更難以抵擋假訊息，如何一邊對抗假訊息，一邊保護言論自由？她認為，與其限制資訊的流動，應該要尊重人民的權利，並給予他們自由判斷的機會。

蔡總統指出，台灣近年來成為威權勢力利用「假訊息」攻擊的對象，並強調台灣致力與周邊國家建立和平、穩定的關係，但台灣也會全力自我捍衛，尤其會積極打擊假訊息攻勢。

副總統賴清德昨晚出席年會歡迎酒會時以英文致詞表示，感謝世界新聞媒體年會選擇來台灣重返亞洲，這正認可台灣是一個能自由開放討論新聞工作最迫切議題的適當地點。

賴清德表示，新聞自由是台灣的核心價值；他很驕傲地說，在台灣的媒體可以報導任何想報導的內容，也可以不受拘束地批評政府，這同樣適用中國大陸媒體，因為他們同樣能不受拘束地批評台灣政府。