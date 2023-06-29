地緣政治挑戰…美中競爭 進入緩衝對話窗口

世界新聞媒體年會昨登場，地緣政治成為各國媒體關注焦點。一場「台灣及鄰國的地緣政治挑戰」座談會上，學者多表示美中競爭近期有所緩和，正進入緩衝、對話的窗口，但機會之窗只有幾個月的時間。紐約時報總編輯Joseph Kahn接受本報專訪時表示，中美之間緊張局勢仍在增加，「這是令人擔憂的信號」，但從烏俄戰爭經驗，他相信中國大陸會從中吸取教訓，謹慎評估與台灣間軍事選擇。

是否啟戰 三面向判斷

中央研究院政治學研究所特聘研究員及創所所長吳玉山分析表示，兩岸是否有可能發生戰爭，必須從三面向做判斷，一是動機，二是能力，三是代價。他認為目前中美雙邊都出現緩衝的政治空間。

南華早報前總編輯王向偉也呼應吳的說法指出，美國總統拜登與習近平去年在峇里島會面，再加上美國國務卿布林肯近日訪中後，兩邊都表現出對話的意願。

中山大學政治經濟系教授辛翠玲則說，不管是美中台哪一方都不願發生戰爭，尤其台灣在國際經濟，和地理上的位置，台海若發生衝突將造成極為龐大的損失，三方都不樂見。

美中衝突有可能會發生

Kahn接受本報專訪時則表示，過去美中雙方認為彼此仍有交疊的共同利益，但「現在情況完全不同」，科技領域以往美中間可互補，美國不認為中國大陸是自己的同行或競爭對手，如今情況發生變化，雙方競爭愈來愈激烈。能合作的領域變少、緊張局勢正在增加，「我不認為美中衝突是必然的，但有可能會發生」。對於烏克蘭戰爭爆發後，台灣常被拿來相比，他則認為，台灣的情況和烏克蘭完全不同，陸戰和海戰間有很大差異，「台灣是非常難以實現全面干預的」，若爆發衝突可以肯定中方會有重大損失。

不過，Kahn表示，若台海衝突爆發，台灣也 會面臨供應上的重大挑戰，包括能源、航運等都可能因此受阻。烏克蘭遭遇戰爭時，東歐夥伴能及時提供協助，確保烏克蘭可以抵禦來自俄羅斯的長期襲擊，但台灣地理上存在劣勢，這些都是值得持續思考和探討的問題。