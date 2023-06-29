「紐時裡最聰明的人」 Kahn打造Live Blog搶即時

紐約時報總編輯Joseph Kahn是推動紐時國際新聞、駐外分社改革的靈魂人物，同事稱他是「紐時裡最聰明的人」，國際編輯台在他帶領下六度獲得普立茲獎，並推出創新的「Live Blog」報導形式，提升國際新聞即時性，與CNN等有線電視台一起競爭觀眾目光。

他是紐時中文網成立的重要推手，也是紐時國際新聞數位轉型的關鍵人物。長年駐外，Kahn發現國外分社業務仍以報紙印刷為核心，在數位時代運作並不順暢與協調，積極思考如何透過制度改革，讓紐時國際新聞能擴大影響力，重塑報導世界的方式。

Kahn自2016年開始擔任紐時執行主編，建立以紐約、倫敦、首爾為中心輪轉的24小時國際新聞營運中心，擴大國際分社規模、改造傳統以紙本發行為重的新聞編輯室，讓紐時的國際新聞更靈活彈性。

Kahn的標誌性成就之一是打造適合手機閱讀的「Live blog」。遇到國際重大新聞事件，如俄烏戰爭時，全球各地記者能不間斷且即時提供讀者最新資訊，內容不會分散於多篇報導，方便讀者閱讀。紐時認為，「Live blog」幫助紐時在速度和即時性上，能與有線電視和社群媒體競爭。

Kahn曾說，無論誰是領導者，紐時的目標都是持續致力多元化，在組織內有豐富背景的領導階層與記者，讓員工感覺紐時是令人滿意且充滿抱負的工作場所，以便能更全面有效地報導這個世界。