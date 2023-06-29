新聞自由金筆獎 2位得主在獄中

2023世界新聞媒體年會昨宣布「新聞自由金筆獎」得主，仍在獄中監禁的兩位伊朗女記者Elahe Mohammadi和Niloofar Hamedi獲獎，因為當伊朗政權試圖改寫歷史時，她們的新聞報導專注於真相。這是金筆獎第4次頒給伊朗記者。

由於兩位得主此刻在獄中，頒獎典禮以法新社製作的影片代替，講述伊朗去年引發的示威浪潮，及兩位勇敢的女記者在政府當局暴力鎮壓中如何捍衛新聞自由。

新聞自由金筆獎自1961年起頒發，今年首次在台灣發布，表彰世界各地眾多傑出記者、編輯與出版商為了新聞自由做出的犧牲與成就。蘋果日報創辦人黎智英於2021年獲獎。

墨西哥新聞集團（OEM）總編輯、世界編輯人論壇（World Editors Forum）主席Martha Ramos宣布今年獲獎者時表示，伊朗政府對這兩位年輕女記者的逮捕和監禁，代表「一個偏執、恐懼的政權試圖扭曲現實的做法，不顧一切地想將多年來受打壓、被剝奪話語權等各種權力的人民的憤怒，轉嫁到兩位年輕記者身上」。但這兩位記者所盡的正是記者的本職。

Martha Ramos表示，今日新聞業比以往脆弱，新聞編輯室需要具備多項技能、與更廣泛的媒體及娛樂業巨頭競爭，「但別忘了，我們的產品是新聞、事實與真相，而非轉移注意力、逃避現實或想像」。如今出現一種「後患無窮的想法」—好新聞「不過是則故事」與娛樂，而客觀的真相、事實與問責沒有存在的空間。這種想法侵蝕我們對真理的承諾，侵蝕新聞業為無權者發聲、挑戰有權者並向其問責的信念。

「在此同時，記者受到威脅的頻率也是前所未見，特別是對女記者。」Martha Ramos指出，在她的母國墨西哥，過去20年有超過150名記者，只因盡記者的職責就遭到殺害。

去年9月13日，伊朗道德警察在執行嚴格的頭巾規定時拘留22歲的Mahsa Jhina Amini，導致她身亡，引爆示威浪潮，沉默大眾湧上街頭要求伊朗政府負責、並提供個人與政治自由，安全部隊隨即出動暴力鎮壓。

30歲的Niloofar Hamedi任職於改革派日報「Shargh」，因為報導Amini的死訊和她在道德警察手中的遭遇，於9月22日被捕。她發布Amini躺在醫院腦死及父母相擁悲痛欲絕的照片，在網路上廣泛傳播。

9月29日，安全部隊逮捕36歲的Hammihan日報記者Elahe Mohammadi。她採訪Amini的葬禮，寫出葬禮上成千上萬的人高呼口號：「婦女、生命、自由。」因此被指控為美國中央情報局特務而入獄。

自Amini遭暴力身亡引發示威浪潮以來，伊朗有5百多人死亡，數萬人被捕，60名記者遭監禁、其中22名是女記者。

伊朗是當今全球最壓制新聞自由的國家之一。在伊朗最高領袖Ayatollah Ali Khamenei所領導的專制政權下，獨立報導常被貼上受境外勢力影響的標籤，恣意逮捕和長期監禁記者，被捕記者往往被安上莫須有罪名，審判極其不公。

「這是第4次向伊朗記者頒發金筆獎，也是我們第四次在這個場合譴責監禁伊朗記者的行為。」

Martha Ramos呼籲人們團結疾呼，讓德黑蘭（伊朗首都）聽得到人民的聲音──釋放Niloofar Hamedi與Elahe Mohammadi，以及所有被監禁的新聞記者，「從今以後，讓伊朗擁有新聞自由」。