專訪／Maria A. Ressa：記者監督政府就是愛國者

「我是個書呆子，我真的是，而我喜歡自己是一個書呆子。」Maria A. Ressa笑著說。靦腆的笑容，讓人一時忘記她是身經百戰的知名記者。

曾任CNN東南亞首席調查記者，一手創辦新聞網站Rappler的Ressa，無畏強權、多次批判菲律賓前總統杜特蒂，過去因遭到逮捕聞名於世，前年榮獲諾貝爾和平獎。

怕年輕人不當史巴克

談及記者面對政府的角色，Ressa又不忘透露自己書呆子的一面說，「就像星際爭霸戰中的史巴克先生，總是要適時地將寇克船長從激情中拉回來」。然而，她憂心時下年輕記者恐怕更多人想要當寇克船長，卻沒有人願意當冷靜的史巴克先生。

放下自我 探索真實

「記者的目標從來就不是衝人氣，而是退後一步問該問的問題，以事實為本做出分析，但現代社群網路卻把新聞推向完全相反的方向。」Ressa說，社群網路為了衝人氣無所不用其極，要求每個人在上面展演，將所有人都推向自我，但記者不是網紅，而是放下自我去看這個世界真實的模樣。

Ressa強調，新聞報導不是一場人氣競賽，比的不是誰比較受歡迎，而是從事實出發，要有所本監督政府，讓政府重新思考政策，發現政府做錯時，更要勇敢說出來，「就算你喜歡那個政府也一樣」。

「你問我這是不是愛國主義，這當然是！否則一個不受監督的政府豈不是成了國王的新衣？」她認為，這表面上好像是跟政府唱反調，甚至可能會被標籤不愛國，實際上是讓政府走上更好的道路。

勇敢之餘 不斷學習

Ressa指出，「監督與平衡」，是記者最重要的任務，「因為只有記者夠傻，會去跟威權說，你做錯了。」記者最重要的特質是勇敢，但勇敢還不夠，還要不斷學習、保持一顆開放的心，要費時了解政府如何運作、民主如何運作，一名記者必須渴望知識、渴望正義。

然而，老派如Ressa真能在現代社會中生存嗎？「不簡單，絕對不簡單，」她說。「你必須把你的價值與你的讀者溝通，建立一個你自己的社群，去挖掘一個大家沒說的新聞故事」。

這是記者最好的時代

Ressa明白時代變了，社群網路的發展讓「不優質的新聞」贏得關注，反倒「優質新聞」失去生存的空間，但她也樂觀認為，新聞的重要性是無可取代的。

「這會是做記者最好的時代」。Ressa說，記者的任務如此重要，它的價值正隨著時代在重塑，不但將影響現在，更能創造未來。然而，Ressa頓了頓又說，「不過要是你想要賺錢，記者工作恐怕就不適合你」。語畢，她自己先笑開了。