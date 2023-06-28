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世界新聞年會今台北登場 57國近千媒體人齊聚

聯合報／ 記者陳熙文蕭白雪／台北報導
「二○二三世界新聞媒體年會」今起一連三天在台灣舉行，昨晚歡迎晚宴上，世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza（左起）、台北市長蔣萬安、聯合報系執行董事項國寧與中信金控總經理陳佳文與各國嘉賓慶祝此一盛事。記者林澔一／攝影
「二○二三世界新聞媒體年會」今起一連三天在台灣舉行，昨晚歡迎晚宴上，世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza（左起）、台北市長蔣萬安、聯合報系執行董事項國寧與中信金控總經理陳佳文與各國嘉賓慶祝此一盛事。記者林澔一／攝影

蔡總統將蒞臨開幕致詞

「聯合報」與「世界新聞出版協會」（WAN-IFRA）共同主辦的「二○二三世界新聞媒體年會」（World News Media Congress），今天起一連三天在台北舉行，共有來自五十七國的五百多家媒體、近千國際媒體人士齊聚一堂，是我國歷來規模最大的國際媒體盛會，今開幕式將公布今年度新聞自由金筆獎，蔡英文總統也會蒞臨致詞。

世界新聞出版協會是全球最具影響力的國際新聞媒體組織，世界新聞媒體年會是全球媒體領袖的重點年度盛會，昨天陸續抵達的各國媒體高層，除前往台北一○一參觀外，昨晚舉行「世界新聞媒體年會歡迎暨理事晚宴」。世界新聞出版協會主席、西班牙報業集團HENNEO主席Fernando de Yarza致詞時表示，今年有來自世界各國近千人來台與會，他保證會相當成功。聯合報系執行董事項國寧也代表今年年會東道主，歡迎各國媒體人士來台。

75年來首度在台灣舉辦

項國寧表示，這是世界新聞出版協會創會七十五年來，首次在台灣舉辦年會。很多媒體主管也是首次來台灣，能在台北討論媒體共同關切的議題，確實有時空環境的歷史意義。

台北市長蔣萬安致詞時說，非常榮幸台北市被年會選中，這是世界新聞媒體年會自二○一三年在泰國曼谷舉辦後，首度重返亞洲；他歡迎每位與會的講者與人員挖掘台北的美好、體驗台北的魅力。他也特別感謝主辦單位聯合報系，努力促成世界新聞媒體年會，讓大家有機會齊聚一堂、相互交流，並且行銷台灣。

Fernando de Yarza昨表示，年會十年前在亞洲舉辦後，就一直想回來，受疫情衝擊而延期，今年「我們終於來了，我們做到了！」他也期待此次與會的大家可以從心感受台灣，帶走對台灣美好的記憶。

來台近身觀察地緣政治

在聯合報系積極爭取下，世界新聞媒體年會首度在台舉行，討論議題除聚焦ＡＩ科技衝擊與創新、選舉假新聞、編輯室轉型等民主與永續議題外，美中角力與台海近來緊張情勢，讓全球媒體更關注東亞地緣政治，此次更吸引許多國際媒體人來台近身觀察，今天的會議特地安排一場台灣與鄰國的地緣政治挑戰，探討台海及亞太局勢如何牽動全球政治與經濟。

為期三天的年會活動包括媒體領袖高峰會、編輯人高峰會和女性新聞從業人員高峰會，會議期間並將頒發新聞自由金筆獎、全球數位媒體獎、女性新聞編輯領導獎等多個獎項。

針對這次國際媒體盛會的精彩內容，聯合報自明天起，將一連三天推出年會專刊，隨報發行。

▌延伸推薦：

2023世界新聞媒體年會官網

世界新聞媒體年會 新聞自由 蔡英文 假新聞 蔣萬安

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