世界新聞年會今台北登場 57國近千媒體人齊聚

蔡總統將蒞臨開幕致詞

「聯合報」與「世界新聞出版協會」（WAN-IFRA）共同主辦的「二○二三世界新聞媒體年會」（World News Media Congress），今天起一連三天在台北舉行，共有來自五十七國的五百多家媒體、近千國際媒體人士齊聚一堂，是我國歷來規模最大的國際媒體盛會，今開幕式將公布今年度新聞自由金筆獎，蔡英文總統也會蒞臨致詞。

世界新聞出版協會是全球最具影響力的國際新聞媒體組織，世界新聞媒體年會是全球媒體領袖的重點年度盛會，昨天陸續抵達的各國媒體高層，除前往台北一○一參觀外，昨晚舉行「世界新聞媒體年會歡迎暨理事晚宴」。世界新聞出版協會主席、西班牙報業集團HENNEO主席Fernando de Yarza致詞時表示，今年有來自世界各國近千人來台與會，他保證會相當成功。聯合報系執行董事項國寧也代表今年年會東道主，歡迎各國媒體人士來台。

75年來首度在台灣舉辦

項國寧表示，這是世界新聞出版協會創會七十五年來，首次在台灣舉辦年會。很多媒體主管也是首次來台灣，能在台北討論媒體共同關切的議題，確實有時空環境的歷史意義。

台北市長蔣萬安致詞時說，非常榮幸台北市被年會選中，這是世界新聞媒體年會自二○一三年在泰國曼谷舉辦後，首度重返亞洲；他歡迎每位與會的講者與人員挖掘台北的美好、體驗台北的魅力。他也特別感謝主辦單位聯合報系，努力促成世界新聞媒體年會，讓大家有機會齊聚一堂、相互交流，並且行銷台灣。

Fernando de Yarza昨表示，年會十年前在亞洲舉辦後，就一直想回來，受疫情衝擊而延期，今年「我們終於來了，我們做到了！」他也期待此次與會的大家可以從心感受台灣，帶走對台灣美好的記憶。

來台近身觀察地緣政治

在聯合報系積極爭取下，世界新聞媒體年會首度在台舉行，討論議題除聚焦ＡＩ科技衝擊與創新、選舉假新聞、編輯室轉型等民主與永續議題外，美中角力與台海近來緊張情勢，讓全球媒體更關注東亞地緣政治，此次更吸引許多國際媒體人來台近身觀察，今天的會議特地安排一場台灣與鄰國的地緣政治挑戰，探討台海及亞太局勢如何牽動全球政治與經濟。

為期三天的年會活動包括媒體領袖高峰會、編輯人高峰會和女性新聞從業人員高峰會，會議期間並將頒發新聞自由金筆獎、全球數位媒體獎、女性新聞編輯領導獎等多個獎項。

針對這次國際媒體盛會的精彩內容，聯合報自明天起，將一連三天推出年會專刊，隨報發行。