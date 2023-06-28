鎖定媒體議價…媒體與平台對話 激盪火花

二○二三年路透數位新聞報告指出，僅有兩成用戶會透過網站和應用程式瀏覽新聞，社群媒體與搜尋引擎是人們取得資訊的主要管道，讓數位平台與新聞業間的關係更趨複雜。世界新聞媒體年會除邀請各國媒體領袖與會，Google、YouTube等平台也都將派員出席。其中，Google新聞副總裁Richard Gingras將親自來台與全場對談，各國媒體與科技巨擘會激盪出什麼火花，精彩可期。

二○一九年Richard Gingras首次訪台時曾表示，Google雖然沒有記者與編輯，但透過Google搜尋和Google新聞，在全球創造龐大的新聞流量。作為新聞副總裁，他負責指導團隊研擬新聞報導如何呈現在Google搜尋、新聞和行動裝置上。面對各國陸續推動媒體議價法，Google積極與新聞產業對話，如在部分國家推出新聞產品Google News Showcase，透過付費合約使用新聞內容。

澳洲新創媒體Scire創辦人暨執行長Chris Janz是澳洲媒體與Google、Facebook議價的重要人物，過去曾與聯邦政府合作並協助制訂媒體議價法案。他日前接受聯合報專訪時表示，若沒有政府介入干預，媒體和平台難達成任何協議。Janz將在年會主持「新聞的永續商業模式」媒體領袖高峰會，探討媒體營利轉型策略。

Google亞太新聞生態系關係與發展主管Nic Hopkins將主持「Google：新聞媒體永續發展的十個重要觀察」，藉由Google與FT Strategies合作建立的新聞永續診斷工具，探討數據背後十個觀察。

路透報告也顯示，與主流媒體相比，十八至廿四歲青少年認為YouTube、TikTok等平台更具多樣性且更理解。

在台灣，也有愈來愈多閱聽人使用YouTube取得新聞，從二○二一年的三成八增加至二○二三年的四成四，如何產製能在新興平台獲得關注的內容，成媒體新挑戰。

YouTube亞太區策略領導Joyce Hau、大中華區大型合作夥伴經理Cloe Tai皆受邀參與年會，將主持「YouTube：新聞短影音研討會」，探討如何在YouTube Shorts優化新聞體驗及敘事，協助新聞媒體製作具吸引力的短影音。