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女性媒體領袖 引領編輯室變革

聯合報／ 記者林雨荷／台北報導
世界新聞媒體年會今天在台北登場，來自全球的國際媒體領導人，昨天下午在世界新聞出版協會理事會主席Fernando de Yarza（第二排左四）率領下參訪台北101。記者季相儒／攝影
世界新聞媒體年會今天在台北登場，來自全球的國際媒體領導人，昨天下午在世界新聞出版協會理事會主席Fernando de Yarza（第二排左四）率領下參訪台北101。記者季相儒／攝影

外媒領袖與會 製表／林雨荷
外媒領袖與會 製表／林雨荷
由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）與聯合報系共同主辦的世界新聞媒體年會今登場，來台講者中半數為女性，在傳統以男性為主的媒體領袖圈中格外亮眼。包括諾貝爾和平獎得主Maria A. Ressa、菲律賓百大影響力女性Regina Reyes、路透社媒體新聞策略部全球編輯Jane Barrett等媒體人，將在年會探討數位轉型、ＡＩ科技等議題。

牛津大學路透新聞學研究所日前發布二○二三年新聞媒體女性影響力報告，針對全球十二國、兩百四十家新聞媒體進行調查，發現女性記者的比率平均雖達四成，但在一百八十位總編輯和負責人中僅占兩成，日本、南韓、巴西、肯亞、墨西哥尤低，顯示女性在編輯領導角色和新聞報導中的參與度仍不足。

年會邀請眾多傑出的女性媒體領袖齊聚一堂。其中二○二一年諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站「Rappler」執行長Maria A. Ressa將在開幕式致詞。Ressa曾因揭發菲律賓執政當局的腐敗行為遭逮捕、定罪，但仍無懼威權政府的壓迫和恐嚇，堅持推動新聞自由與人權價值。

二○二二年編輯領袖獎得主、前菲律賓傳媒集團ABS-CBN新聞部主任Regina Reyes將在年會主持「創新者與顛覆者」媒體領袖高峰會，探討媒體轉型。她不僅引領新聞編輯室走向數位和多元平台發展，更為菲律賓培養無數指標性記者，擁有「龍之母（Mother of Dragons）」稱號。

瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom是媒體界裡推動ＡＩ科技的女性先驅，她試圖運用ＡＩ工具解決新聞迴避、性別偏見等問題，透過強化新聞多樣性，觸及多元受眾。

Vox Media總編輯Swati Sharma是媒體創新者，致力於打造青少年媒體平台，該品牌平均每月新聞瀏覽量超過一億次、YouTube訂閱數突破千萬，成功吸引年輕讀者目光。

世界新聞出版協會長期為新聞中的女性倡議，並且推動媒體發展及女性新聞工作者項目（Women in News），透過與組織、個人合作，打造更友善、平衡的新聞環境。

年會首日也將頒發編輯領袖獎給卓越女性，表揚她們對實現平等和新聞自由的堅持。

在「性別新聞尚未開發的潛力」論壇中，多位女性講者將分享自身經歷與工作挑戰，並探討如何觸及女性新聞消費市場。

世界新聞媒體年會

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