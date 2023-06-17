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Z世代偏好高互動 短影音之後…直播將成內容霸權

聯合報／ 記者林雨荷／台北報導
世界新聞媒體年會邀請國際媒體領袖探討如何透過內容轉型、數位工具滿足年輕世代需求。 本報資料照片
世界新聞媒體年會邀請國際媒體領袖探討如何透過內容轉型、數位工具滿足年輕世代需求。 本報資料照片

世界新聞媒體年會將於六月底盛大登場，各國媒體領袖將以「創新者與顛覆者」、「閱聽人想要的新聞」為題，聚焦探討如何創造吸引數位原生世代的內容。

受邀來台講者、瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom認為，唯有與年輕世代互動、深入了解，才有機會掌握他們的新聞需求。IN/LAB曾針對十五至廿歲、居住在斯德哥爾摩市郊區的年輕族群進行調查，理解青少年的看法。

篇幅太長、太耗時是年輕人不喜閱讀新聞的原因，他們更傾向「聽新聞」。團隊與挪威知名Podcast主持人合作，建立更像人聲的朗讀工具，也利用ＡＩ摘錄長篇新聞，放上Snapchat。

英國新創媒體The News Movement共同創辦人暨總編輯Kamal Ahmed在PressGazette專訪中表示，「新聞必須前往觀眾所在的地方，這意謂著我們必須與Tiktok、Youtube、Twitter、Instagram、Snap、Reddit等平台建立關係」。

二○一四年創立的印尼IDN Media，是專為年輕世代量身打造的媒體平台，為超過九成的千禧世代和Ｚ世代提供服務，如今擁有超過八千萬位讀者。該平台創辦人Winston Utomo指出，可預期直播將成為繼短影音之後的內容霸權。

世界新聞媒體年會 直播

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