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南華早報前總編輯王向偉：港媒善用地緣政治優勢

聯合報／ 記者郭崇倫／專訪
南華早報前總編輯王向偉表示，南華早報運用獨特地緣政治優勢發揮其影響力。（路透）
南華早報前總編輯王向偉表示，南華早報運用獨特地緣政治優勢發揮其影響力。（路透）

南華早報前總編輯王向偉。（路透）
南華早報前總編輯王向偉。（路透）
香港向來是觀察大陸的最佳地點，但隨著美中緊張、國安法實施，國際媒體紛撤退到鄰近亞洲國家，港媒成少數可一窺中國政經運作的管道。「南華早報」前總編輯王向偉將於六月廿八日來台參加世界新聞媒體年會，擔任「台灣及鄰國的地緣政治挑戰」論壇講者之一。

抵台前他接受本報獨家專訪，解密擁有一百廿年歷史的南華早報如何運用獨特地緣政治優勢，發展成亞洲具影響力的媒體之一，並以港媒視角分析為何大陸沒有香港不會成功；以及美中默契破滅、互相試探底線對台海局勢的影響。

獨立批判角度 不受北京指揮

南華早報創立於一九○三年，為亞洲最古老的英語媒體之一。一九九三年大馬商人郭鶴年買下南早控股權，二○一五年阿里巴巴宣布以廿億港元收購。王向偉說，與西方媒體從外部角度觀察不同，南早的價值在於以內幕視角報導大陸，也由於一國兩制，南早沒有義務向北京匯報，編採也不受北京指揮，因此能以具批判和獨立的角度審視大陸相關議題。

港媒公正客觀 對陸有利無害

港區國安法實施後，不少人擔憂香港地位恐被削弱，最終成為內地的一個城市。王向偉說，當外部環境對大陸有利時，北京需要香港，像現在外部形勢對大陸不利時，北京更需要香港，尤其要鞏固香港作為亞洲金融和經貿中心的地位，而資訊自由流通是其中關鍵。他說，確保港媒公正客觀對大陸有利無害，不若陸媒多受官方控制，港媒針砭對領導人認識錯誤並予以改正是有幫助的。

對於台海成衝突熱點，王向偉認為，中國未來十年不會對台動武，前提是台灣不宣布獨立，而當前北京最擔心的是美國「切香腸」策略會漸進式地改變現狀。他說，美中建交後在台灣問題上具有一定默契，「二○一八年以前，雖然雙方都重申台灣問題，但實際上它不是阻礙中美交流的主軸。」

這種默契被川普打破，美國開始打台灣牌，拜登政府又進一步升級對抗。王向偉指出，中美就台灣問題開始互相試探對方底線，包括近期解放軍攔截美軍機艦都是互試底線的一環，「雙方應該非常清楚知道該做什麼、不該做什麼。」他提到，今年晚些時候中國國家主席習近平和美國總統拜登若舉行雙邊會晤，不排除會就台灣問題達成新共識。

王向偉 製表／許珮絨
王向偉 製表／許珮絨

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