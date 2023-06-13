澳洲媒體議價法推手詹茲：新聞有價 須靠政府立法

Google及Meta在數位廣告市場形成雙頭壟斷，加上ＡＩ應用逐漸廣泛，使新聞媒體與平台間的矛盾和利益之爭愈趨劇烈。曾協助澳洲多家媒體數位轉型、也是澳洲媒體議價法案重要推手的克里斯．詹茲（Chris Janz）將於六月廿八日來台參加世界新聞媒體年會，抵台前接受本報獨家專訪時強調「新聞有價」，唯有重視內容價值才能改善媒體環境、推動正向成長。

ＡＩ崛起 新聞更該付費

「新聞不是免費的。」詹茲說，任何依賴他人生產內容來為自己增值的企業或科技，都應該支付公平合理的授權費用，尤其是涉及ＡＩ的領域，因為這些模型仍須靠他人創建資料才能生成答案。

詹茲以澳洲經驗為例指出，若沒有政府介入干預，媒體和平台很難達成任何協議，需要有監管或立法來確保談判的公平性。澳洲在二○二一年通過「新聞媒體議價法」，要求數位平台為刊登澳洲產製的新聞內容付費，現在澳媒每年分享超過一・五億美元收入。他説，這些款項對媒體而言是重大挹注，更多資金支持有助新聞業成長及永續發展。

人工智慧浪潮掀起數位革命，詹茲直言不擔心記者被取代，「ＡＩ在編輯室中有其存在價值，但我們不能放棄挖掘新聞的藝術，以及講故事、向公眾提供資訊的能力，這些人性化特質是ＡＩ無法取代的。ＡＩ的運作還是建立在人類生產內容的基礎上。」

近十年來全球媒體龍頭相繼加入併購戰局，最經典的非紐約時報莫屬，造就大者恆大，引發意見多樣性消失的擔憂。詹茲認為，依賴廣告收入的數位媒體正面臨巨大挑戰，這種整合可能是必要的，但也不能忽視其他商業模式的存在，例如內容有價意識逐漸抬頭，訂閱制正在崛起。

克里斯．詹斯 製表／許珮絨

付費訂閱 報導會更優質

詹茲説，付費訂閱會帶來更優質的新聞，因為媒體必須產出值得讀者掏錢且具有價值的內容，例如調查報導或原創性報導，這些內容是在其他地方找不到的。

他強調，世界已經發生了變化，媒體在二○二三年的經營方式不能再跟五年前一樣，必須在充滿競爭的環境中找到自己的生存之道。

在媒體面臨信任危機的時代，詹茲堅信新聞仍是當代社會不可或缺的要素，「第四權對維持民主運作至關重要，如果沒有人監督位高權重的領袖和政治人物、對他們有更高標準要求，那麼壞事就會發生。」

對於年輕一代對傳統媒體的關注程度下降，詹茲坦言這已是全球趨勢，主因是社群媒體興起，平台上充斥許多由非專業人士製作、來源不明或未經事實查核的內容，意見和新聞之間的界限變得模糊。他說，媒體有責任了解人們為什麼會以這種方式消費新聞，並向他們證明可信來源的價值，以及正確獲取資訊的重要性。