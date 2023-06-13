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改造組織、產品 詹茲助澳洲百年大報轉型

聯合報／ 記者許珮絨／專訪
世界新聞媒體年會六月廿八日至卅日將在南港展覽館二館登場，八十多國媒體領袖一同探討科技創新、地緣政治等主題。圖為二○二一年會現場。圖／WAN-IFRA提供
世界新聞媒體年會六月廿八日至卅日將在南港展覽館二館登場，八十多國媒體領袖一同探討科技創新、地緣政治等主題。圖為二○二一年會現場。圖／WAN-IFRA提供

詹茲在澳洲媒體產業工作超過廿五年，同時擁有ＩＴ與商管學位，以顧問身分協助多家澳洲媒體數位轉型，著名案例為二○一六年在費爾法克斯傳媒（Fairfax Media）透過組織改造、產品重塑等方式，挽救銷量下滑、面臨裁撤危機的澳洲百年大報「雪梨晨鋒報」及「時代報」。

二○一八年費爾法克斯傳媒與澳洲媒體巨頭「九號娛樂集團」（Nine Entertainment Co.）合併後，詹茲出任數位暨出版首席執行官，負責技術、數據與數位相關業務。他同時也是澳洲媒體與Google、Facebook議價的重要人物，不僅於二○二一年代表公司達成數億澳元協議，更與監管機關澳洲競爭暨消費者委員會（ACCC）合作，協助引入聯邦媒體議價法案。二○二二年，詹茲獲紐西蘭出版協會聘請，代表當地廿八家媒體與Google和Meta展開談判。

受到美國新媒體趨勢的啟發，詹茲今年三月宣布成立以訂閱制為主的新公司Scire。他指出，澳洲新聞仍由少數幾家媒體主導，但在其他英語系國家，以創新商業模式為基礎的新型媒體已經出現，「我們希望Scire能為市場注入新聲音，提供閱聽人更多優質選擇。」

世界新聞媒體年會將於六月底在南港展覽館登場，詹茲分享他二○一九年來台北的經驗，印象最深刻的是人民友善、食物美味；對即將再訪台灣，他也興奮表示，很期待再次體驗這一切，「很高興新聞年會辦在台北，來自歐美、亞洲等地的同業齊聚交流，還能親自體驗當地的生活風情。」

世界新聞媒體年會

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