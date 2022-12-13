尊重包容…「一個人生活」是選項 獨居不應被貼標籤

2022退休力關鍵數字 製表／林又旻、魏忻忻 超單身世代，一個人已是趨勢，但一個人變老卻充滿了挑戰。

知名YouTuber、台日混血的「鈴木」徒步環台，在他發布的影片中，有一天回到媽媽故鄉屏東鄉下探視九十二歲獨居的阿公。

阿公初時不認得他，經與媽媽視訊認證，原本一口客語的阿公秒切換日語。鈴木問候阿公，阿公說自己身體健康，但希望有一台代步三輪車，鈴木送上阿公喜歡的紅豆麵包當作伴手禮。

92歲阿公：老後仍要工作

來測退休力 製表／劉肇育、王慧瑛

身為砧板師傅的阿公信奉「活著就是要動」，與孫子相認之後，第一句話就是「你現在有工作嗎？」阿公再三強調，「一定要有工作，身為男人必須要有工作」，還說自己因為一直工作，所以身體健朗，甚至在小本子上寫著「老後仍要工作」等字句。

鈴木當睌原本要睡阿公家，卻被老鼠走路的聲音嚇到，半夜去便利商店過一夜。隔天鈴木重回阿公家，阿公非常惦念孫子，但鈴木接下來要繼續徒步台灣的旅程，阿公拄著拐杖送他出門，依依不捨。鈴木一直回頭揮手，在公車站等車回屏東時，也說一定要再找時間回來看阿公。

鈴木探視阿公的影片逾七十萬人點閱，也有電視台報導，獲得極大回響，也引發了一些討論。

祖孫互動感人，鈴木離開阿公的畫面讓人不捨落淚，但也有人指責，認為阿公居住環境不佳，家屬未善盡照顧責任，至少該請照服員或協助打掃環境等；還有人批評，阿公想要代步三輪車，結果金孫只送了紅豆麵包。

需家人配合 也需支援系統

一個人變老已成趨勢，但從鈴木阿公的例子不難發現，一個人想獨居，需要家人的配合與尊重，家人可能因此被批評不孝，壓力不小。也有些事情可能力有未逮，需要他人協助，例如打掃環境，需要代步車等，一個人的老後需要支援系統。

討論熱烈，連鈴木的母親也來回應，解釋孩子成長環境中沒有老鼠、蟑螂，所以不怪他去便利商店過夜。也說鈴木一直認為自己有個了不起的外公，高齡仍然堅持工作的信念非常難得，感謝兒子的影片為父親留下紀錄。

但她也說，父親獨居是他自己的選擇，雖然帶給家族擔憂和不捨，「但是他自己的人生、我們就尊重他的決定」，目前已有照服員定期到家，家人常常輪流回去看他，也幫老人家改善居家環境，目前沒有老鼠出沒了。

為老後做準備 40歲就開始

「獨居是人生的一種選項，不應標籤化、問題化」，台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬表示，許多人一聽獨居老人，常聯想到可憐、孤單、沒人照料等，這是一種汙名化，如果經濟無虞且身體健康，「一個人」不該與可憐、沒人愛等負面標籤畫上等號。

靜宜大學社工系退休教授紀金山創立好好園館，讓跨世代體驗共居，他持相同看法，一個人生活的重點不在於「有沒有房子住」，而是「有沒有人關心你」。

對於一個人，紀金山給了一個符合時代意義的詮釋，「獨立是可以一個人搞定生活所需，包括健康及經濟，但獨居不等於孤獨、孤老，應該好好過日子，迎接各種挑戰」。

「年輕時就應妥善理財投資、培養興趣，為老後準備」。年逾四十的上班族必須定期接受勞工健檢，陳正芬建議企業主協助經濟健康檢查，讓員工瞭解現階段財富、投資及保險能否撐起老後人生；也請大家正面看待一個人的老後，尤其自己能夠不成為子孫們負擔，應該開心才是。