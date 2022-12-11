檢警查議員涉賄看顏色？ 綠被查3件 藍、無黨40件

九合一選舉落幕，檢警調今年至十一月底共受理六千多件選舉案件，從檢警調此次選舉期間公布的執法行動，縣市議員遭啟動偵查至少五十五件，本報深入追蹤分析涉案者背景，發現無黨籍及國民黨籍就超過六成有四十件，民進黨的議員候選人全國只有三件被查；此外，不少賄選案件查辦的是餐會、檢方首度祭出反滲透法，查緝手法與標準都引起不少質疑。

根據最高檢察署截至十一月卅日的統計，本次選舉全國受理的選舉案件共六一八六件，其中以村里長二六一八件、鄉鎮市民代表一○一○件，數量最多；縣市議員有七八五件、直轄市議員有六五一件，縣市長總計有四九三件。

根據檢方新聞稿內容，偵辦賄選態樣除現金買票，送禮、餐會、幽靈人口等都是查緝重點，今年買票價碼從每票五百元到最高上萬元都有。不過，在大型餐會上主張支持特定候選人是否構成賄選，早已爭議多年，過去幾年查賄多改以現金買票為主。今年有不少案件鎖定餐會啟動調查，台北市議員應曉薇日前被約談，也是因支持者舉辦餐會邀請她到場。包括即將卸任的苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱的感恩餐會，都被綠營質疑賄選，遭檢方分案調查。法界不少人質疑未來能否成案；加上今年雙北三個地檢署首度以反滲透法偵辦選舉案件，更引發是否政治辦案疑慮。

分析在選舉期間對縣市長候選人與縣市議員的偵辦行動，縣市長部分只有新竹地檢署起訴一名無黨籍候選人，多數縣市藍、綠雖都有候選人被告發涉賄選案件，但選舉期間並未見大動作偵辦。

縣市議員部分，全台至少五十五件縣、市議員涉賄選案件遭搜索、約談，其中無黨籍廿二件、國民黨十八件，民進黨只有三件，民眾黨兩件、新黨一件，另有九件身分不明；但各地檢署發布訊息標準不一。

若以縣市來看，南投、高雄、新竹、苗栗、花蓮查緝最多議員賄選案。南投與苗栗都是這次被執政黨點名要終結黑金的重點指標，南投七件跟議員有關的賄選案件，四件是國民黨籍候選人、三件是無黨籍。苗栗、花蓮都有五件縣議員涉賄選的案件，一人是國民黨籍，四人是無黨籍。新竹縣市與高雄市都有六件議員涉賄案件，涉案者黨派類似。兩地都各有一件民進黨、民眾黨候選人，各兩件國民黨候選人被查辦。

法界人士分析，檢警調是否選擇性辦案，需檢視情資源頭，是否有特定陣營人士遭檢舉卻被吃案或不行動，起訴案件未來是否判有罪，是否刻意入人於罪，都有待日後檢驗。