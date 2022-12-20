陸暫停台4漁產輸入 漁民喊：不要補貼要市場

大陸海關總署8日起暫停台灣4項漁產輸入，高雄秋刀魚有2200噸、約1.5億產值卡關，屏東有3360公噸午仔魚待銷，農委會主委陳吉仲昨先赴屏東與縣長潘孟安啟動午仔魚行銷獎勵措施，下午到高雄說明魷魚及秋刀魚因應方案，業者透露，台灣區魷秋公會版補助案竟被砍了近半，理事長陳皇誠現場爭取提高。

陳吉仲昨天上午到屏東佳冬鄉，與潘孟安啟動午仔魚行銷獎勵措施，宣布25日起從網路平台購買屏安箱午仔魚即送超商禮券100元。屏東縣準縣長周春米說，補助是救急，要建置完善制度、技術及基本配備，不樂見政治攻防影響產業。

午仔魚業者李春花說，午仔魚外銷通路只剩香港，盼能推往馬來西亞、新加坡，外銷馬國需冷凍，約提高2成成本，有漁民考量養殖飼料漲價，成本拉高，已棄養午仔魚。屏東縣養殖漁業協會前理事長李金生建議政府祭出的措施須滾動檢討。

不過高雄區魷秋業者發現，公會提出的補貼版本竟被官方「大刀砍了」，急得魷秋公會理事長陳皇誠在座談會上出面爭取，陳吉仲允諾，盤點後會再提高。

「我們不希望政府補助，需要的市場！」陳皇誠說，補助只是在大家奄奄一息時給藥，站在公會立場，不願放棄大陸市場，也要持續發展其他市場。