台食品註冊 陸國台辦：別將問題複雜化

二○二二兩岸企業家峰會年會今在廈門登場，大陸海協會副會長孫亞夫昨表示，兩岸經濟合作應「大力推行」，峰會應該續辦；談及台灣食品銷往大陸受阻及當前兩岸關係，孫亞夫稱，兩岸交流阻礙主要來自政治和疫情，如果明年有台灣縣市長願意到大陸，推銷農漁產品，「我想是可以期待的」。針對台灣業者註冊問題，大陸國台辦昨回應稱，民進黨應幫助業者完善註冊資料，非將簡單問題複雜化。

兩岸企業家峰會是目前兩岸最高層級經貿交流平台，峰會台方理事長劉兆玄、陸方理事長郭金龍和大陸國台辦副主任潘賢掌等人出席年會開幕式。今年峰會年會主題為「構建產業合作新模式，打造綠色數位新經濟」。

針對兩岸經貿交流，孫亞夫昨受訪表示，當前兩岸交流合作主要受到民進黨「台獨」政策和新冠疫情影響，相信隨兩岸人員往來恢復，會有一些新發展。他並稱，如果有台灣縣市長到大陸參訪，在維護和堅持「九二共識」基礎上，「若他們來推銷台灣的一些農產品、漁產品，我覺得都是可以期待的」。

針對蔡政府稱大陸對台灣食品企業有不公平要求，國台辦發言人朱鳳蓮昨回應稱，所謂不公平要求不是事實，只是民進黨當局掩蓋其無能、推卸責任的藉口；當務之急是民進黨當局應幫助有出口大陸需求的台灣業者完善註冊訊息。

朱鳳蓮表示，大陸海關總署第二四八號令發布後，大陸有關部門按照「海峽兩岸食品安全協議」管道，向台方通報了相關事項和要求，並分配了註冊系統帳號。