輸美也須提供成分比例？食藥署澄清：高風險食品才要

中國暫停台灣多項食品輸入，要求台灣業者必填配方引發討論，卻傳出美國等國家，同樣要求提供成分比例。衛生福利部食品藥物管理署今天澄清，高風險高關注的食品才需要提供。

政治評論員朱學恒近日在臉書（Facebook）貼出一名自稱南部食品工廠的二代接班人投稿，指美國等國家也有要求提供成分比例。

食藥署發布新聞稿指出，國際上針對高風險高關注食品，特別是針對成分含動物源來源，為確定產品安全，要求業者提具加熱溫度、時間等安全管控佐證資料，至於其他不含動物源成分的一般食品，多可自由貿易，官方不會特別要求。

食藥署以美國為例說明，若需要出口高風險高關注食品至美國，例如罐頭類食品，需要另外申請製造業者註冊帳號（FCE），再依產品屬性填寫對應資料表單，填寫內容則包含加熱溫度及時間。

若非高風險高關注食品，食藥署表示，業者將食品輸銷至美國前，需要至美國官網取得食品業者註冊碼（Food Facility Registration, FFR），註冊所需填寫的資料，包括工廠基本資料、聯絡方式、生產產品類別碼及在美代表人，完成註冊後，即可出口至美國。