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專業蕩然無存？ 漁業署長被爆是「園藝博士」、擅長種葡萄

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸因註冊登記問題暫停台灣水產輸入，其中包含午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品；台灣屏東養殖業者指出，午仔魚在台灣有一定的市場，但以外銷大陸、香港為大宗，一旦暫停，勢必面臨最不樂見的價格崩跌。目前台灣輸往大陸午仔魚5200多噸，約佔出口量68%。圖為屏東枋寮午仔魚採收。 中通社
大陸因註冊登記問題暫停台灣水產輸入，其中包含午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品；台灣屏東養殖業者指出，午仔魚在台灣有一定的市場，但以外銷大陸、香港為大宗，一旦暫停，勢必面臨最不樂見的價格崩跌。目前台灣輸往大陸午仔魚5200多噸，約佔出口量68%。圖為屏東枋寮午仔魚採收。 中通社

近日大陸以註冊訊息不完整為由，禁止多項台灣農、水產品輸入，包括秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品，連帶酒類、零食及糕餅也都受到影響。

財經專家黃世聰12日在網路節目《關鍵時刻》中表示，農委會主委陳吉仲說會跟WTO申訴，但根本是打假球，因為從來沒有申訴過。

黃世聰還說，「過去一年以來的時間，民進黨在玩公投、選舉，都沒在注意這件事，所以讓很多農民等於是一個頭兩個大」。

他更點名漁業署長張致盛，背景其實是中興大學園藝博士畢業，看起來民進黨用人「沒有那麼重視專業」，把很多人擺的位置都是很奇怪的地方。

他認為，漁業署長本身應該是要懂漁業的，至少要有漁業相關的經驗，而張致盛過去的作為跟漁業也沒有太大的關係，「所以就會讓人家覺得說，他來管漁業到底對不對的一個狀況？」

黃世聰直言，「做得好的時候沒人會去檢討你，但現在出了問題的時候沒辦法解決，大家就會把過錯怪到你頭上」。

劉寶傑也說，張致盛是種葡萄出身，算葡萄專家，結果現在變成了漁業署長。另一名來賓中華農企發展協會副秘書長林裕紘也表示，以往漁業署長都是專業背景出身，「那張致盛如何跟產業溝通？今天發生這些事情的時候，這些業者他都不熟，到底怎麼處理，他都不會。」

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