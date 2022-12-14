聽新聞
test
0:00 / 0:00
專業蕩然無存？ 漁業署長被爆是「園藝博士」、擅長種葡萄
近日大陸以註冊訊息不完整為由，禁止多項台灣農、水產品輸入，包括秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品，連帶酒類、零食及糕餅也都受到影響。
財經專家黃世聰12日在網路節目《關鍵時刻》中表示，農委會主委陳吉仲說會跟WTO申訴，但根本是打假球，因為從來沒有申訴過。
黃世聰還說，「過去一年以來的時間，民進黨在玩公投、選舉，都沒在注意這件事，所以讓很多農民等於是一個頭兩個大」。
他更點名漁業署長張致盛，背景其實是中興大學園藝博士畢業，看起來民進黨用人「沒有那麼重視專業」，把很多人擺的位置都是很奇怪的地方。
他認為，漁業署長本身應該是要懂漁業的，至少要有漁業相關的經驗，而張致盛過去的作為跟漁業也沒有太大的關係，「所以就會讓人家覺得說，他來管漁業到底對不對的一個狀況？」
黃世聰直言，「做得好的時候沒人會去檢討你，但現在出了問題的時候沒辦法解決，大家就會把過錯怪到你頭上」。
劉寶傑也說，張致盛是種葡萄出身，算葡萄專家，結果現在變成了漁業署長。另一名來賓中華農企發展協會副秘書長林裕紘也表示，以往漁業署長都是專業背景出身，「那張致盛如何跟產業溝通？今天發生這些事情的時候，這些業者他都不熟，到底怎麼處理，他都不會。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言