台灣產品遭中國禁輸 餅乾糖果、飲料及水產影響最大

中國以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣產品輸入。衛福部食藥署今晚表示，中國未核准理由空泛、標準不明，已設專線協助業者；以餅乾糖果、飲料、水產品3類受影響最大。

衛生福利部食品藥物管理署作為處理中國管制措施窗口，輔導業者註冊。食藥署晚間發布新聞稿表示，輸銷中國的註冊申請程序、註冊文件格式及須提供各式佐證文件，無論是須經主管機關推薦註冊或業者自行註冊，皆依中國要求。

食藥署食品組副組長鄭維智告訴中央社記者，推薦註冊或自行註冊者，除統一由食藥署作為窗口，中方也會將審核結果公布在網路上。

若需要補件，就會儘速通知業者，並設置專人專線專區一站式服務。鄭維智表示，但因未核准理由多為「文件相關標識及文字不符要求、未按要求提供補充文件」等不明確、空泛的用詞，很難對應到底是哪個部分出問題需要補正。

鄭維智指出，即便知道需要補件，從理由上卻看不出要補哪些部分，儘管努力協助業者，包括提醒業者補件前再次檢視文件內容，尤其標識、文字等部分，或請其詢問成功業者經驗等，決定權還是在中方手上，程序卻不夠透明。

鄭維智強調會持續通聯中國，請對方清楚說明，並要求提供註冊文件審查標準、諮詢窗口及恢復註冊系統使用權限，不過目前中方均已讀不回，不予回應。

至於是否跟產地標示有關，鄭維智直言，他不清楚，如果中國有相關考量，應該要講清楚、說明白，否則對業者而言，本來只要補件就可以輸出，卻突然被暫停，反應時間不夠，造成損失難以估計。

當被問及中國有無告知再次補件期限，鄭維智連聲秒答「沒有、沒有」，重申只能盡力協助業者盡快補件，已設置免付費專線0809-099-908，週一至週日、每天上午9時至晚間6時，歡迎業者撥打。

根據食藥署統計，自2021年10月起，陸續協助業者提交3232件資料，目前合格註冊792件，2409件被中國視為不合格且未告知理由暫停進口，其他31件自行註銷。

今年至12月10日為止，受影響最多的3大類別，分別為糖果餅乾類有效128件、暫停進口110件，飲料類有效230件、暫停123件、註銷1件，水產品有效1件、暫停887件、註銷2件。