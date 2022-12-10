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陸禁我產品…王必勝指「跟中國做事難依常理」 僅台註冊期限被提早
中國再禁台灣產品輸入，衛福部次長王必勝今天說，中方對進口貨品做註冊管理合理，卻僅台灣的註冊期限被提早，有關補件，將回訊中國提具體要求和建議，但跟中國處理事情難依常理。
中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停一批台灣產品輸入。衛生福利部食品藥物管理署作為處理中國管制措施窗口，輔導業者進行登記，昨晚5時許收到中方通知回覆，共346件被要求補件，以文件相關標示及文字不符合要求居多。
王必勝今天下午透過臉書貼文指出，食藥署員工連夜加班整理資料，希望能在最短時間內整理比對出無法通過註冊的廠商名單，並儘速通知廠商補件，再送中方審核，看是否能維護廠商權益。
王必勝表示，中方對於進口貨品做註冊管理是合理的，但是世界上其他地方的截止日期都是明年6月30日，唯有台灣硬是被提早一年。
他並說，中方對於註冊不合格的理由從未說明，也讓有意願補件的廠商很難有正確的方向，這些都會儘速再回訊給中方窗口，並再次提出具體要求和建議。
王必勝強調，其實各部會都有積極的因應，而且從過去以來都有依國際貿易相關準則做了提升和準備，只是跟中國處理事情本就難依常理，稍後各相關部會將聯合發新聞稿做初步說明。
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