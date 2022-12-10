陸禁台水產 朱立倫砲轟蔡英文政府沒有具體作為

中國大陸海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣午仔魚等多種水產品進口，緊接著大陸又新增一波禁台名單，包含台灣啤酒、金門高粱。總統蔡英文昨在臉書批評，對岸再次以突襲方式，讓台灣水產品出口受阻，這對兩岸貿易的正常往來沒有幫助。國民黨主席朱立倫今表示，蔡英文政府除譴責對岸，不排除向WTO申訴之外，沒有看到其他具體作為。

總統蔡英文昨日在臉書發文表示，「昨天，中國再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國受到阻礙。這樣的做法，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。」政府除了嚴正關切，也在第一時間立即啟動因應措施，並請相關單位持續溝通、了解原因。政府也會全力協助漁民，確保漁民朋友生計、收入及權益受到保障。

朱立倫今到台中市參加國民黨感恩茶會，他說，全世界對國際貿易有一定規範，大陸要兼顧民眾與基層農漁民的感受，「但是作為執政黨要有負責任的作為，為什麼日本做的到，其他國家做的到，我們的因應作為現在為止看不到」。

朱立倫也批評，蔡英文政府除了譴責對岸，不排除向WTO申訴之外，沒有看到具體作為，現在是班班吃石斑，難道最後班班吃秋刀來解決問題嗎？這絕對不是一個負責任的政黨，相信面對整個國際貿易的爭端，全世界都有具體因應的作為，蔡政府必須要有因應作為。

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