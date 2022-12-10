水產品銷陸受阻？ 國台辦：正常食安監管措施

台灣水產品遭大陸暫停進口一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚回應稱，這是正常的食品安全監管措施。她表示，陸方已透過既有聯繫渠道通報台方，希望台灣食品企業盡快提供符合要求的企業註冊訊息，台灣方面應立即停止政治操弄，不要做任何損害業者的事。

朱鳳蓮表示，大陸暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品的報導與事實不符，台灣所謂嚴正抗議是無理取鬧。她稱，為落實食品安全法及其實施條例等規定，大陸海關總署於二○二一年四月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」（海關總署第二四八號令），自二○二二年一月一日起實施。

朱鳳蓮表示，大陸有關主管部門已通過既有聯繫渠道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊。依照要求更新註冊信息並審核通過的企業一直對大陸保持正常出口。

對於「無預警禁止進口」的說法，朱鳳蓮稱，「這純屬刻意炒作」。她說，部分台灣輸大陸食品企業註冊訊息不完整，不符合陸方要求，大陸有關主管部門暫未對這些企業給予註冊。