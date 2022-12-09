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午仔魚輸中未獲准 嘉縣府助業者開發新通路

中央社／ 嘉義縣9日電

中國未准台灣100多家業者輸銷水產品，嘉義縣政府今天表示，近年已協助午仔魚養殖業者開發多元通路，分散風險

嘉義縣農業處告訴中央社記者，中國禁止未合格註冊業者輸入水產品，主要受影響的包括秋刀魚、午仔魚、鬼頭刀、鮪魚以及魷魚，其中以魷魚、秋刀魚、午仔魚為大宗，這些水產品多為海洋漁撈。

農業處表示，午仔魚雖不是嘉義主力魚種，但縣府已未雨綢繆，協助業者開發多元通路，如輔導自建品牌及媒合拓展通路，包括國內市集、超市實體通路及電商平台銷售，也有跨境電商賣到新加坡及香港，協助漁民拓展商機、分散風險及增加收益。

農業處說，嘉義縣午仔魚產量僅占全國0.2%，海洋漁撈船隻不多，以養殖漁業虱目魚為大宗。

嘉義 電商 分散風險

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