四大魚產輸陸產值60億 陳吉仲：中國大陸自創註冊程序影響漁民權益

我國水產品輸往大陸8日傳出，遭到大陸海關禁止進口；農委會主委陳吉仲今天表示，影響為魷魚、午仔魚、鰹魚、秋刀魚，若水產品若無法順利輸中，受影響產值約60億元，會透過食藥署了解是否可再讓業者補件；農委會會提因應措施，不會因為中國大陸不符合WTO規範，自創註冊程序影響漁民權益。

陳吉仲今天參加「 中華民國農學團體111年聯合年會論壇「循環農業 和諧共生」論壇，他說，2020年水產品輸中產值約40多億，2021年有83億，若以去年的水產輸中產值，扣掉2022年6月中國大陸對我下石斑魚、白帶魚禁令的18億產值，推估這波大陸禁令水產品產值影響約60多億；那主要的產品以遠洋捕撈魷魚為最大宗30多億，再來養殖的午仔魚、鰹魚、秋刀魚。

陳吉仲表示，針對這樣情勢，農委會採取兩措施因應，一來透過食藥署，跟中國大陸海關總局註冊議題，是否有哪些資料可以補齊，可以再順利輸中，目前正積極進行中。

他說，其次同步啟動因應措施，針對遠洋漁業，魷魚秋刀魚、午仔魚不同樣態處理，午仔魚內銷為主，總統院長有交代，不會因為中國大陸不符合WTO規範，自創註冊程序影響漁民權益，農委會會提出完整因應措施。