新聞眼／論文門翻版 民進黨恐一屍三命

鄭文燦碩士學位遭撤 製表／政治組 九合一選舉後，民進黨內檢討敗選原因之一是新竹市前市長林智堅論文案造成「一人毀兩都」。選後，擔任檢討小組召集人的桃園市長鄭文燦昨天剛強調檢討小組會積極檢討，隨即遭台大認定論文抄襲並撤銷碩士學位，民進黨再次陷入論文抄襲漩渦，打壞蔡英文總統的布局。

民進黨主席補選一月將登場，鄭文燦深受蔡總統信任，不僅擔任選後檢討小組召集人，更是黨魁熱門人選。在黨政高層期待下，鄭文燦近日密集拜會英系、正國會等黨內派系，以目前可能角逐黨主席的中生代人選，鄭文燦相對有優勢。

不過二○一九年黨內總統初選時，鄭文燦力挺蔡英文，對目前聲勢大好的副總統賴清德而言，未必願意接受鄭執掌黨機器。但蔡英文意志仍影響現階段的綠營權力布局，從留任行政院長蘇貞昌、安排鄭文燦角逐黨魁的鋪排，不難看出蔡英文緊抓黨政大權，防止後蔡英文時期提早跛腳。

值此綠營暗潮洶湧之際，台大昨認定鄭文燦論文抄襲，無疑是一大重擊。鄭文燦論文指導教授是國安局長陳明通，口試論文審查委員是林佳龍。這顆「震撼彈」的威力，絕對不亞於林智堅抄襲案，除了將對鄭文燦、陳明通、林佳龍的「下一步」產生重大影響，被喻為「一屍三命」，對敗選後氣氛低迷的民進黨，更是雪上加霜。

論文門事件凸顯出，民進黨「官學共犯結構」由來已久，陳明通顯然都扮演關鍵角色，本來可能以為是民進黨中生代的保護傘，結果竟害林智堅、鄭文燦、林佳龍先後中箭，更可能衝擊後蔡英文時期的黨政布局，陳明通難辭其咎。陳明通至今仍高居國安局長，面對爭議，他四兩撥千斤稱「陳局長不回答陳教授問題」，但接二連三爆發的論文門宛如滾雪球效應，陳明通還能躲到何時？

這次英系被直指是頭號戰犯，前立委林濁水日前已質疑「鄭文燦敢檢討蔡英文嗎？」當論文案重創民進黨，如今檢討小組召集人也深陷論文案，檢討力道更是大打折扣。鄭文燦檢討小組召集人已坐不穩，若在論文爭議時再強爭黨魁，可能加劇綠營內訌風暴。