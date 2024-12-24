班班喝鮮乳喊卡 農業部擬助4大產區串連鎖擴商機

紐西蘭乳品明年元旦起零關稅，照顧本土乳業及學童補鈣的產銷對策「班班喝鮮乳」卻喊停，農業部今天說，已和4大產區討論國產品牌打進連鎖通路、連鎖飲料增加用量等因應方案。

台紐經濟合作協定（ANZTEC）2013年簽署生效後，2025年紐西蘭乳品關稅降至零，農業部與教育部今年9月推出學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫，俗稱班班喝鮮乳，原定執行4年，每學期44次，卻因配套不足引起教育現場民怨，行政院12月19日決議暫停，乳業協會表達痛心，農業部長陳駿季則表示要酪農座談討論因應。

農業部畜牧司今天發布新聞說明，23日已在台南柳營酪農區舉辦農產業精進措施座談會，超過60名參與，後續將辦理協助自有品牌的小農鮮乳產品導入與通路合作、加強與連鎖飲料業者合作增加國產鮮乳使用量，以及協助產業改善冷鏈或污染防治設施設備等。

畜牧司說，台南柳營產區的酪農除了建議應掌握乳品廠後續收乳動向、擴大消費者認識國產鮮乳標章外，也有要求衛生福利部對於進口乳品應要求標示「長效乳」，以利產業提升競爭力。

畜牧司並說，除已擬定113到116年養牛產業轉型升級計畫，並獲行政院同意投入更多資源協助酪農產業轉型，已規劃就雲林崙背鄉、彰化福興鄉、台南柳營區及屏東萬丹鄉等4大酪農產區，以及東部花蓮瑞穗鄉等酪農業者，辦理系列產業座談，接下來一週內在萬丹鄉、福興鄉及瑞穗鄉等產區辦座談會。