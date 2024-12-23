班班有鮮奶喊卡 花蓮縣長徐榛蔚提3項建議盼延續政策

行政院19日無預警宣布，「班班喝鮮奶」政策停辦，目前除了北北基、雲嘉南、屏東等縣市表態自辦延續政策，花蓮縣長徐榛蔚今天建請中央延續實施，不僅扶持國內畜牧業，也為全國學童帶來健康與福利。她呼籲農業部審慎考量全國各地實際需求與差異，採因地制宜措施、提供補貼或支援等。

「班班喝鮮乳」政策初衷，是為應對自2025年起紐西蘭乳品進口零關稅，可能對國內乳品市場與畜牧業造成衝擊，中央政府保障國內乳品市場穩定，並為畜牧業提供緩衝期，同時促進學生健康飲食習慣，原定推行4年，行政院卻突然喊卡，讓全台縣市深感錯愕。

徐榛蔚表示，政策實施不僅讓國內乳品生產者得以適應市場變化，也讓學童每天能享受到國家在地生產的高品質鮮乳。這不僅強化國內農業鏈，更在校園中推廣「飲食在地化」與「健康生活」的觀念，政策成效已獲重視。

針對未來政策方向，徐榛蔚提出3項建議，包括讓政策延續，至少4年完成，如有成效，可視執行現況評估延長，為產業轉型爭取足夠時間；賦予地方政府更大的靈活度，依據實際需求，完成配套措施，制定執行方案；針對畜牧業資源不足的縣市地區，提供額外的經費補助，確保政策公平性。