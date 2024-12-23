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影／「班班喝鮮奶」停辦 農業部長陳駿季：地方政府意見分歧

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
引發爭議的「班班喝鮮奶」政策喊卡，農業部長陳駿季下午表示，因各地放政府的意見過於分歧，只好先停辦，但中央支持酪農的政策不變，會協助進行生產設備升級，以及加工產品開發。記者侯永全／攝影
引發爭議的「班班喝鮮奶」政策喊卡，農業部長陳駿季下午表示，因各地放政府的意見過於分歧，只好先停辦，但中央支持酪農的政策不變，會協助進行生產設備升級，以及加工產品開發。記者侯永全／攝影

「班班喝鮮奶」政策推出後引發爭議，尤其造成各縣市學校老師及學生極大困擾，因此，行政院日前宣布「班班喝鮮奶」政策停辦。農業部長陳駿季下午表示，因各地方政府的意見過於分歧，只好先停辦，但中央支持酪農的政策不變，會協助進行生產設備升級，以及加工產品開發。

紐西蘭鮮乳明年將零關稅進口，為降低對國內酪農的衝擊，中央推出「班班喝鮮奶」政策，卻徒增各縣市學校的行政業務及擾亂師生作息。行政院日前宣布「班班喝鮮奶」政策停辦後，陳駿季下午首次對此回應表示，會積極協助小型酪農建立品牌效益，並進入市場通路，同時幫助生產設備的改善。他說，國產牛奶的碳足跡較低，會加強國產牛奶的標示，在市場做有效區隔。也會協助產業進行乳製品的加工產品開發。

陳駿季強調，之前做調查發現，有些縣市政府希望中央能續辦，但各地方意見過於分歧，無法找到最佳解決方式，只好喊卡牛奶進入校園的政策。

教育部 班班有鮮乳 農業部

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