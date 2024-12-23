「班班有鮮乳」喊卡！教師曝浪費亂象鬆口氣：學生不懂珍惜

行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策將於下學期停辦，對此，一名教師發文感嘆，自從「鮮奶之亂」後，學生不懂感恩，在班級上肆意地浪費牛奶，無論是地板、桌面都沾上了牛奶的汙漬，讓他鬆了一口氣：「還好要停止了。」

一名教師在Dcard發文，針對「班班喝鮮乳」的政策，他透露從發鮮奶開始，各校都在推來推去，因為他們學校是選「保久乳」的關係，廠商都是一次送一個月份的量，廚房怕老鼠無法常放、放教室老師們又怕麻煩，實在找不到合適的地方存放，只能一次發給學生。

原PO表示，發給學生後，學生反而不懂珍惜，覺得浪費鮮奶也沒關係，因為還有其他罐，導致教室的地板、桌面都出現鮮奶的汙漬。原PO一看到汙漬直接「爆炸」，把學生罵了一頓，同時也感嘆還好「班班喝鮮乳」政策停辦了。

此文一出，不少網友質疑此政策，「不如把錢投入到營養午餐吧？說真的，比起一杯鮮奶，把營養午餐做到外面便當店的水準，應該比較省錢吧」、「主餐多增加點蛋白質吧，省主餐餐費然後去買個鮮奶，本末倒置」、「大人自己都不是每個人都會喝牛奶，有的也有乳糖不耐症，為什麼要浪費錢搞這些有的沒的政策」、「比起鮮奶用在午餐更好」。

也有網友批評學生「不珍惜」的行為，「現在學生擁有太多免費的東西了，例如免學費就能上學，所以毫不珍惜」、「發多了小孩根本不會珍惜，在接送孩子的時候，看到保久乳被丟在地上踢來踢去、孩子要喝不喝擠來玩的」。