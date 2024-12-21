蔣萬安擬續推班班喝鮮乳 研議憑學生證超商領取

台北市長蔣萬安指出，希望延續「班班喝鮮乳」，研議學生到超商領取鮮奶的可行性，憑學生證領取，方便又不增加學校負擔，呼籲中央提高補助金額，讓政策更具可行性。

台北市政府今天在市長媒體群組表示，行政院宣布「班班喝鮮乳」政策將於下學期停辦，蔣萬安表達遺憾，並表示即使面臨執行上困難，也不該停掉對的政策，市府積極尋求更好解決方案，19日已徵得一家業者的配合意願。

蔣萬安指出，「班班喝鮮乳」政策的方向正確，但執行面臨冷鏈配送、物流及倉儲設備不足等問題，也有老師反映鮮奶配送到校後，需中斷課程處理物流，甚至引發校內管理混亂、加重學校行政負擔。

他表示，台灣便利商店密集度全球第二，這是推動「班班喝鮮乳」政策的潛在優勢之一，近期請台北市副市長張溫德跨局處研議學童到超商領取鮮奶的可行性，憑學生證（結合悠遊卡功能）至便利商店領取鮮奶，既方便又不增加學校的負擔。

蔣萬安指出，北市府12日召開會議與超商業者討論可行性，業者反映主要挑戰在於市售包裝均比農業部補助的鮮奶規格大、價格也較高，呼籲中央提高補助金額，讓政策更具可行性。

他表示，若北市的模式成功，其他縣市可參考推行，形成全國推廣的模式；「班班喝鮮乳」政策不僅影響孩子的健康成長，也幫助本土乳業者減少即將迎來的紐西蘭鮮乳進口零關稅衝擊。