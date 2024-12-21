獨／班班有鮮乳蔣萬安不喊卡 要跟卓榮泰談配套

中央推班班喝鮮乳因配送冷鏈等問題，行政院下學期「喊卡」。北市長蔣萬安表示，中央喊卡他感到遺憾。但北市不喊卡，他還在努力解決物流等問題，前天親自與通路業者談，用學生證到通路「嗶卡」領取，並透過酷課雲追蹤每周喝兩次鮮乳。

蔣萬安說，台北市努力讓「班班喝鮮乳」政策不「喊卡」，他接下來會再努力與其他業者談定，讓更多超商通路業者共襄盛舉、一起加入，只要北市解決執行面問題，他也樂意向行政院長卓榮泰說明這樣的執行解決配套，協助其他縣市解決配送，「如果台北市的模式可行，其他縣市也可以來推」，「我們一定會努力來促成這件事情。」

儘管市政千頭萬緒，蔣萬安說，他必須時時刻刻思考並推動市政，「更重要，我認為『做實事』才是我的風格」，因為不管是招商減債、大巨蛋啟用、舉辦雙城論壇、到推動班班喝鮮乳，都是秉持「做實事」的信念。

針對中央班班喝鮮乳下學期將喊卡，蔣說，「讓孩子喝鮮奶是百年大計，讓下一代孩子成長發育更高、更壯，這是絕對要做的一件事」，蔣也有感而發說，他自己三寶爸，非常鼓勵孩子喝鮮奶，他不會放棄這項政策，並且會在台北市落實，他舉日本為例，日本早年推動學童營養午餐喝鮮奶，現在日本青少年升高大幅提升，1950年至1994年男生增高9.1公分；女生增高5.4公分，他認為中央政策是對的，只是在執行面，地方政府可能遇到一些困難，北市府還在努力、不會放棄。

「班班喝鮮乳現在最大抱怨是老師，因牛乳一送來學校就像防空警報」，蔣也坦言，目前班班喝鮮奶政策，農業部可能沒有想好配套，也沒有周全想過執行面，導致牛乳一送來學校，老師就要廣播孩子快進教室，確實讓老師怨聲載道，目前調查，北市也高達9成喝的是比較容易保存的保久乳，所以中央提出補助班班喝鮮乳，他就請副市長張溫德當召集人，邀集各局處研擬相關對策，不要增加老師的負擔。

中央今年拋出推動「班班喝鮮乳」政策後，蔣萬安四個多月前就開始相當關注，兩周前指派副市長張溫德督導執行狀況，邀集跨局處教育局、產發局等落實執行配套，不過昨天看到行政院宣布喊卡，蔣坦言，他感到相當遺憾。

蔣萬安說，其實台灣有密度相當高的便利超商，僅次韓國全球第二，這是台灣推行政策的優勢，讓孩子到超商領取是好的方式，也不會增加學校老師負擔，希望中央再給北市府一點時間，他已經在雙城論壇結束後，昨抽出時間與各局處了解調查進度及執行困難，第一線的困難他都相當了解，相信目前遇到的配送、冷鏈、物流等技術面，都可以克服。可能農業部之前沒有想好配套，也沒有就執行面周全想過，

北市教育局已經在本月12日與業者初步討論，目前已找到一家通路業者願意配合，蔣說，這對企業形象來說也是好的，對孩子也是好的，相信大家都會有共識願意共同支持。也相信農業部已經編列7.1億元預算，樂見政策能執行，甚至也可以減少明年1月1日開放紐西蘭乳品零關稅進口，對本土酪農的衝擊。

「對的事情，我們執行遇到困難，應該是想方法解決困難，而不是就將政策停掉」，蔣說，他希望中央再給北市一點時間，這個方案在他心裡已經很久，也時時與教育局了解第一線困難，並不斷想辦法克服，「技術面不僅可以克服，也應該要克服」。

蔣也向中央反映業者心聲，蔣萬安說，他跟業者洽談後，發現業者的困難，包括規格包裝、上架空間等問題。農業部是補助195ML規格包裝，不過市面上味全林鳳營規格是228ML、義美230ＭＬ，統一瑞穗236ＭＬ，光泉290ML等，農業部僅補助14元加2元冷鏈，但市售盒裝鮮乳平均要30元，業者遇到困難除不可能加開生產線改包裝、還有上架空間，也反映希望農業部能增加補助額度，所以他會持續努力與業者談，也開會研擬解決方案，。