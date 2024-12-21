班班有鮮乳 雙北不喊卡 民團盼重啟

行政院決定下學期喊卡「班班有鮮乳」政策，台北市長蔣萬安昨表示相當遺憾，但北市不放棄，會讓學生到超商領鮮奶，落實每周喝兩次的目標。新北市長侯友宜也說「準備好了」，只要中央經費到位，會達成班班有鮮乳目標。

國教行動聯盟等家長團體昨也喊話，盼重啟「班班有鮮乳」計畫。全國家長會長聯盟理事長張哲維強調，應該徹底檢討政策執行的問題所在，而非犧牲台灣所有孩子的營養與健康。

「現在最大的抱怨是老師，因為鮮乳一送來學校就像防空警報。」蔣萬安說，農業部沒想好配套，也沒周全想過執行面，牛乳一送來學校，老師就要廣播孩子快進教室，確實讓老師怨聲載道；但執行遇到困難，應該想方法解決，而不是就將政策停掉。

蔣萬安表示，台灣便利商店密度相當高，讓孩子到超商領取鮮奶，不會增加老師負擔，未來讓學生用數位學生證到超商「嗶卡」領取，並透過「酷課雲」追蹤學童每周落實喝兩次鮮奶，如果北市模式可行，其他縣市也可以來推，樂意向行政院長卓榮泰說明。

不過蔣萬安也說，農業部補助一九五毫升規格的鮮奶，但市面上鮮奶規格多超過二百毫升，且農業部僅補助十四元加二元冷鏈，市售盒裝鮮乳平均要卅元，希望農業部能增加補助額度。

侯友宜也說，新北市區學童可用兌換券到超商領鮮奶，偏鄉用專案運送，增強冷藏系統，「希望中央經費到位，新北會扛起執行上的困難，讓班班有鮮乳的目標達成」。

「喊停很可惜。」台南教育局也稱，希望中央聽聽「想喝的聲音」，執行有困難的縣市或學校可選擇不要喝。

桃園市府表示，「班班有鮮乳」政策要有穩定貨源、冷鏈運輸系統與財源，也要評估學校作業負擔，避免教學現場再生不必要的爭議，因此尚未決定是否續辦。

彰化縣配合中央政策，已訂出各校冷鏈系統補助方案，且已發函調查各校設備需求與補助金額，未料中央先喊卡，讓各校不知所措，疑惑還要採購設備嗎？縣府表示，待收到農業部公文再研議。

對於縣市政府、家長團體的喊話，農業部表示，現階段會專注於酪農產業的輔導，包括場域及設施設備的優化升級、小農自有品牌的建立及行銷等，協助酪農產業轉型，並打開通路。