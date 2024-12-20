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「班班有鮮乳」中央喊停 高雄3原鄉及小校企業贊助不受影響

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「班班有鮮乳」政策下學期全面停辦。圖／教育局提供
「班班有鮮乳」政策下學期全面停辦。圖／教育局提供

班班有鮮乳」政策倉促上路亂象多，行政院長卓榮泰拍板決定下學期起全面停辦。對此，高雄市教育局指出，中央政策喊停，地方當然跟著停，不過3區原鄉共10所學校及50人以下學校約29所，因廠商長期贊助下，將繼續有鮮乳可喝。

教育局表示，斑斑有鮮乳推動過程中，高雄已向中央反映學校第一線執行狀況，包括教師、家長意見和相關人員的聲音與建議，既行政院已經宣布政策至下學期決定，就全力配合中央政策決定及後續規畫。

雖中央鮮乳政策喊停，不過，那瑪夏區民權國小、民生國小；桃源區興中國小、桃源國小、寶山國小、樟山國小、建山國小；杉林區巴楠花部落中小學(國小部)；茂林區茂林國小、多納國小等10校原鄉學校學童。

教育局表示，高雄市議會今年與民間團體贊助，包含幼兒園在內，仍每周至少飲用1次鮮乳政策，加上偏鄉學校午餐精進午餐方案，每周可達到飲用2次乳品。

此外，50人以下學校也有企業贊助，例如統一企業長達10幾年都在贊助小校鮮奶，約有29所學校不受中央政策影響，將繼續有鮮乳可喝。

「班班有鮮乳」政策下學期全面停辦。圖／教育局提供
「班班有鮮乳」政策下學期全面停辦。圖／教育局提供

教育部 班班有鮮乳 農業部

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