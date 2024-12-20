班班有鮮乳喊卡 台南市喊話中央：台南小朋友要喝鮮乳

「班班有鮮乳」政策行政院決定從下學期停辦。台南市教育局表示，這是好的政策，喊停很可惜，南市積極協助學校配合實施，12月份訂購鮮乳的比例已提高至30.6％，也補助班級都有保冷袋，也拍影片並建立「鮮乳到校、到班、把它喝光光」SOP，至今運作良好，沒有學校或老師覺得有困難。

台南市教育局長鄭新輝說，「班班有鮮乳」政策，每禮拜配發2次國產鮮乳，台南市作法是由農業局招標後，廠商和學校約定在下課前10分鐘送到，有的學校有志工協助，有的學校是三年級以上班級有2位「鮮乳長」，下課後用保冷袋來取鮮乳回到班上，小朋友先去上廁所再回來喝完鮮乳就可下課，並不需要花多少時間。

鄭新輝說，先前也有討論到改為補助地方政府，每禮拜配發1次，台南市學校自辦營養午餐高達94%，計畫納入營養午餐辦理，只要中央經費到位，農業部確保乳源沒問題，希望「中央聽聽想喝的聲音」，不要只聽到不想喝的聲音，覺得執行有難的縣市或學校可以選擇不要喝。

台南市目前的學校營養午餐就有「2果1乳」（每周2份水果，1份乳品）措施，學生每周喝1次乳品仍會照常推動，中央若持續補助可增加喝1至2次的乳品，依據國民營養調查結果顯示，國小及幼兒鈣的攝取量普遍不足，希望還有轉圜餘地。